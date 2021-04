Vladimir Posavec Tušek u seriji ''Dar Mar'' utjelovit će lik Stipe Mahera. U razgovoru za IN magazin glumac je otkrio u čemu su on i Stipe slični te kakav je njegov desetogodišnji sin Andrej, a ispričao je i kako je izgledao njegov prvi spoj.

Sav je vražji, da...

Tako bi se ukratko mogao opisati Stipe Maher, kojeg će u seriji Dar Mar utjeloviti glumac Vladmir Posavec Tušek. Liječnik, mornar i šarmer starog kova, omiljen u svakom društvu. Život je posvetio avanturama i ženama, takav je Stipe. A uz smijeh, ovaj šarmantni glumac kaže da su prilično slični.

''Dobro, ja sam kao volio žene. To je OK. I Stipe isto, to je ljudski. Puno lijepih stvari samo ne smijem reći. Pa dobro, karakterno, ljudi se mijenjaju'', priznaje Tušek.

Doći u Dizmovo bilo je posebno zadovoljstvo tom glumcu. Ekipu već doista dobro zna, a raditi u ovim vremenima, kaže, sad je privilegij.

''Pa lijepo, ja sam malo popratio seriju u zadnje vrijeme. Prvo, ova je scenografija fantastična. A inače sam s mnogo kolega radio dosad, neke znam i privatno, neke ovako s posla'', govori naš glumac.

Vladimir, kojeg možemo gledati i u seriji ''Kud puklo da puklo'', za sebe će reći da je glumac posvuda. No posljednjih pet godina dom je pronašao u našem glavnom gradu.

''Meni sad Zagreb prija mom tempu, mojim godinama, mojim potrebama i osjećam se sjajno'', govori.

Vrijeme raspoređuje na nekoliko lokacija, posebno zbog desetogodišnjeg sina, kojeg je dobio u braku s glumicom Jelenom Bosančić, a koji živi u Splitu.

''Andrej je super, igra košarku i krasan je'', govori Vladimir.

Zajedničko vrijeme tata i sin zato provode aktivno. Iako se Vladimir godinama bavio mačevanjem, tu ljubav ipak nije prenio na sina.

''Sad već moja koljena to više ne mogu podnijeti. Mislim da ima stalno nekako potrebu raditi što ja ne radim. Otišli smo mi u Splitu u jedan klub mačevanja i rekao je: 'Ne, ne, ne bih ja to.' Plivao je malo, a sad je u košarci. Ja sam sretan roditelj jer je on jako uravnotežen. Ne igra mnogo igrice. Mobitel mu stoji negdje i nekad ga ja natjeram da digne slušalicu. Zvao sam ga pet puta, pogledam ima 130 nepročitanih poruka na WhatsAppu i tako. Uvijek ga zanima gdje idemo, kakav je plan'', objašnjava Tušek.

Na žalost svojih obožavateljica, Vladimir je u sretnoj vezi, a ekipi kanala Nova buzz glumac i njegova kolegica Jasna Odorčić ispričali su kako su izgledali njihovi prvi spojevi.

Što su Jasna i Vladimir ispričali, provjerite na YouTube kanalu Nove TV. A kakav će pak dar mar napraviti Stipe, odnosno Vlado, u seriji, pratite od ponedjeljka do petka u večernjem terminu na Novoj TV.

