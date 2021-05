10. srpnja proslavit ćemo 165. godišnjicu rođenja velikana Nikole Tesle. Njemu u čast poznati glumac Vladimir Posavec Tušek osmislio je predstavu o tom velikom izumitelju, a uz to što režira, on i glumi Nikolu Teslu. Za IN magazin otkrio je kako je njegov sin reagirao kada mu je rekao da će glumiti fizičara, a njegov kolega Momčilo Otašević kako su izgledale pripreme za predstavu.

Izumitelj (i elektrotehničar) Nikola Tesla ponovno je oživio u predstavi redatelja Vladimira Posavca Tušeka koji i glumi ovog slavnog fizičara. Radnja predstave ''Tesla - prilagođavanje anđela'' događa se 7. siječnja 1943. godine u hotelskoj sobi slavnog izumitelja, u koju dolazi tajanstveni čovjek predstavljajući se kao novinar.

Predstava se bavi posljednjim satom Teslina boravka na Zemlji, u kojem on pokušava otkriti tko je tajanstveni čovjek koji se predstavlja kao novinar. Ulogu Johna Smitha Vladimir je povjerio svojem dugogodišnjem prijatelju, glumcu Momčilu Otaševiću.

Život, pa i smrt Nikole Tesle posebno intrigira ne samo domaću nego i svjetsku javnost. Ali ne čudi s obzirom na to da su ličnosti poput Tesle iznimno rijetke u povijesti čovječanstva. Vladimirov 11-godišnji sin, koji itekako zna sve o liku i djelu Tesle, oduševljen je očevom novom ulogom.

''Rekao je - super, ovdje ne psuješ'', iskreno nam je rekao glumac.

Vladimir je i poznato lice domaćih dramskih serija. Hrvatska publika gleda ga u seriji Dar Mar, a pamte ga i kao Karla u popularnoj seriji "Drugo ime ljubavi".

Predstava o Tesli imat će svoju premijeru prvog lipnja u Lisinskom, a putovat će i diljem Hrvatske i regije.

