Iza ovog poznatog glumca uspješna je godina, gledateljima je najpoznatiji kao Karlo Krpan u popularnoj seriji "Drugo ime ljubavi". Naravno, riječ je o Vladimiru Posavcu Tušeku! Iako u seriji igra negativca, u stvarnosti je Vladimir pravi zabavljač. Kakva je atmosfera na setu te kada je shvatio da je gluma njegov životni poziv, otkrio je našoj Paoli.

Vladimir Posavec Tušek je na setu serije "Drugo ime ljubavi" već jedno duže vrijeme pa nam je otkrio kakva atmosfera prevladava na snimanjima.

"Zabavno je, mi se trudimo održati taj jedan nivo zabave. Imam anegdota ali to vam ne smijem reći, to su nekakve interne fore naše pa ne znam koliko je to dobro za publiku da zna. Ja naprimjer psujem najviše", priznao nam je Vladimir.

S nekima od kolega posebno se povezao i druži se i privatno.

"S Markom Todorovićem se najviše družim koji igra mog sina, s Katarinom Baban, al tu si i Elizabeta, Slavko, glupo mi je sada nabrajati jer stvarno imamo tu neku dobru kemiju tamo i mislim da je to ključno kod dobro zezanja, bez toga se teško dobro rade takvi poslovi. Ti odlaziš sa smijehom nekim na posao i vraćaš se, odmah je sve lakše i sve je super", objasnio je Vladimir.

Koliko je Vladimir Posavec sličan Karlu kojeg glumi u seriji?

"Ja se trudim dati mu tu jednu mekšu stranu, da nije baš do kraja zločest", priznao je.

Osim na malim ekranima, Vladimir glumi i u kazalištu, koje je njegova velika ljubav.

"Tetar u svakom slučaju, glumac je glumac u teatru. Glumcu je tamo mjesto", zaključio je.

A da nije glumac, Vladimir nam je otkrio čime se onda bavio.

"Ja sam se bavio mačevanjem, to je bila moja velika ljubav, a sada me zemlja privlači nekako i rad na zemlji.

U Zagrebu živi posljednjih pet godina i život u našem glavnom gradu mu se zaista sviđa.

"U Zagrebu mi je sjajno, ne foliram se, paše mi super, ima neki svoj šarm. Baš se osjećam super", priznao je Vladimir.

