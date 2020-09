Da vjera i društvene mreže mogu ići zajedno, dokaz je don Josip Ulić iz Splita. Upravo se on, putem virtualnog svijeta, približio mladima i tako komunicira s njima na svojem kanalu na YouTubeu te profilu na Instagramu. Zašto se odlučio na taj pothvat, kako drugi svećenici gledaju na njegov hobi i kakvi su komentari okoline, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Na ovako otvoren i zanimljiv način župni vikar u župi sv. Spasa na splitskim Mejašima komunicira s mladima. Preko svojeg kanala na YouTubeu don Mrvica okuplja šaroliku publiku željnu vjere na opušten i svima pristupačan način. Na pitanje kako to da je svećenik postao youtuber ima jednostavan odgovor



"Danas se mnogi svećenici i ljudi pitaju - Pa gdje su uopće mladi? Gdje su u crkvi? Gdje su na igralištu, ulicama? A odgovor je vrlo jednostavan: mladi su vam, dragi prijatelji - online. Postoji opasnost da kada odeš online, ostaneš tamo stalno, zato je zapravo moje poslovanje da uđem tamo gdje su mladi i da ih izvučem i dovedem gdje je realnost", kaže don Josip Ulić.



Realnost je svima dobro poznata. U toj realnosti djeca se igraju na igralištima, događaju se prve simpatije uživo, ali i za komuniciranje ne treba internetski signal. To je Josipu cilj i misija, djecu zainteresirati i izvan virtualnog svijeta. U današnje vrijeme mnogo je problema koji muče mlade, a on im ih slušanjem i savjetima pokušava olakšati.



"Često su mladi nezadovoljni sobom zato što vide nekog drugog tko ima neki talent, nešto radi, super je zanimljiv i onda oni to žele, a nemaju talent za to. A Bog je svakome dao neki talent, ma i više talenata da on na tom poslanju na kojem je poslan te talente koristi i bude radostan on, kao i svi oko njega. I kad mladi otkriju tko su oni, budu tako ispunjeni jer žive i rade ono što hoće", priča.



Iako mu je tek 28 godina, Josip je unio jednu promjenu koja će zasigurno ostaviti traga na dosadašnje poimanje svećenika. On je postao za svoje pratitelje prvenstveno prijatelj, osoba od povjerenja, ali i svećenik koji svojim duhovnim savjetima uvelike pomaže. Njegov hobi prihvatili su i kolege svećenici.



"Puno je svećenika zapravo prisutno danas na različitim društvenim mrežama, pa tako i na YouTubeu. Jedina razlika između mene i njih je što sam odlučio pristupiti tom kanalu na opušteniji način. Prvo poslanje koje je Isus dao učenicima bilo je medijski zadatak. On je rekao: 'Idite po cijelome svijetu i propovijedajte evanđelje.' Nekoć su učenici nosili evanđelje u sandalama i štapovima, a danas to radimo pomoću kamere, mikrofona, klika mišem, na taj smo način prisutni", objašnjava.



Prikazati svima da je i on ljudsko biće glavna mu je misija. Sa svojim pratiteljima razgovara preko društvenih mreža, u ispovjedaonici ili pak snimi videe u kojima se kriju odgovori na brojna pitanja koja ih zanimaju, pa čak i ona poput je li ikad izbjegao odlazak na svetu misu.



"Zašto glumiti da smo mi savršeni? Pa nismo mi Bogovi, mi smo slabi kao i svaki drugi čovjek. Imamo svoja iskustva, svoj život i kroz taj život smo iskusili - sve ili gotovo sve kao i bilo koji drugi čovjek. Zato se i meni dogodila prometna nesreća, i ja sam nekad kao mladić propustio ili prespavao svetu misu. Naravno da je jako važno odlaziti na svetu misu, odlaziti Isusu koji te voli više od ikoga na ovom svijetu, Isusu kojeg uvijek možeš susresti tamo na najizravniji način", priča.



Ističe kako svi griješimo, ali isto tako uvijek možemo tražiti oprost, a upravo nas ta odlika čini ljudima. Za sebe neće reći da je zvijezda YouTubea, ali bi zasigurno volio biti vodilja koja će svakome kome zatreba pomoć pokušati pomoći. Bilo to uživo ili preko društvenih mreža.

