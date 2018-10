Daleko od očiju javnosti, gotovo tajno, tek u društvu najmilijih - takva su vjenčanja imali parovi iz naše iduće priče. Tko je od domaćih parova u posljednjih godinu dana zavjete izmijenio inkognito, saznajete u našoj priči.

Jedan dan, daleko od očiju javnosti, bio je dovoljan za vjenčanje u tajnosti. Ljubavno-glazbeni par Jelena Majić Juranović i Darko Juranović D'Knock zavjete su izmijenili na intimnoj ceremoniji u hrvatskoj metropoli.

"Mi smo htjeli da taj dan bude posvećen isključivo nama i onome što osjećamo jedan za drugoga. Nismo htjeli raditi paradu od svega toga. I onda uzmeš neki najuži krug, napraviš to fino da se osjećaš da to ne radiš zbog nekoga , nego da to radiš zbog sebe, da ne odrađuješ!", kazala je Jelena.

Darko Juranović D'Knock, Jelena Majić (FOTO: Zarko Basic/PIXSELL)

Na slične su se ceremonije odlučili i drugi poznati Hrvati. Prije samo mjesec dana glumica Ana Gruica udala se za psihijatra Borana Uglešića. Vjenčali su se u tajnosti, okruženi obitelji i prijateljima. Nisu htjeli raditi pompu i sve je proteklo baš onako kako su željeli - emotivno i intimno.

Ana Gruica i Boran Uglešić (Foto: Instagram)

Početkom ljeta sve je iznenadilo i vjenčanje glumice Tamare Garbajs. Mediji su tek doznali za njezinu vezu s liječnikom Dankom Velimirom Vrdoljakom, a par se već u tajnosti vjenčao. Glumica je po drugi put uplovila u bračne vode, a mnoge je iznenadila činjenica da se udala za šefa - svojeg bivšeg partnera.

Tamara Garbajs (Foto: Grgur Zucko/PIXSELL)

Sudbonosno da u tajnosti izrekla je i glumica Ana Majhenić. Vijest da se udala podijelila je na svojem Facebooku, uz opis ''Živjeli Hercegi. A kakav je bio vaš ponedjeljak?'' Par je prije nekoliko dana s veseljem dočekao svoje prvo dijete, djevojčicu, kojoj su dali ime Zora. Za taj je trenutak glumica pripremala i svoja dva psa.

Ana Majhenić (FOTO: Goran Stanzl/PIXSELL)

I glumački par Jelena Perčin i Momčilo Otašević zavjete su izmijenili u tajnosti. Malo, intimno vjenčanje u krugu najbližih održano je u Boki Kotorskoj u Crnoj Gori. Lijepa Konavoka za svoju je svadbu odjenula svijetlozelenu haljinu, dok se crnogorski glumac odlučio za klasično odijelo. Nakon ceremonije, brodom su se zaputili na proslavu u konobu.

Jelena Perčin, Momčilo Otašević (Foto: Facebook)

Veo tajne obavio je i vjenčanje glumice Judite Franković. Glumica i njezin dečko Marko Brdar, s kojim je u vezi devet godina, izmijenili su bračne zavjete u Ljubljani. Hvaljena glumica svoj privatni život uspješno krije od očiju javnosti pa je vijest o iznenadnom vjenčanju mnoge iznenadila. Za taj intimni čin Judita je odabrala vjenčanicu svojeg omiljenog branda eNVy room, koju su dizajnirali Vjeko Franetović i Nikica Ivančević.

Judita Franković (Foto: PIXSELL)

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.