Jučer su u Splitu u bračnu luku nakon dugogodišnje veze uplovili nogometaš Marko Livaja i bivša manekenka Iris Rajčić. Mladenka je zablistala u raskošnoj vjenčanici, a među uzvanicima su bila mnoga poznata imena. Detalje ovog, kako ga nazivaju, sportskog vjenčanja godine, ima ekipa In magazina!

Za svoj veliki dan nogometaš Marko Livaja i njegova odabranica Iris Rajčić odabrali su ponedjeljak. Nakon osam godina veze jučer su u Splitu u crkvi Svetog Stjepana jednom drugom izgovorili sudbonosno da.

Iako za izjave nisu bili raspoloženi, a mladenka se pri dolasku u crkvu trudila izbjeći kamere i fotoobjektive, raskošnu vjenčanicu nije uspjela sakriti.

Iris je na vjenčanje stigla u pratnji kume Lane Pavić, a Livaja s kumom, prijateljem iz djetinjstva. Crno odijelo, bijela košulja i leptir-mašna - to je bio jučerašnji modni odabir Hajdukove "desetke".

Među uzvanicima bila su i mnoga poznata imena. Glumica Ana Gruica Uglešić stigla je u pratnji sina i supruga u odvažnoj modnoj kombinaciji, dok se pjevačica Doris Dragović odlučila za elegantno izdanje.

Doris je mladencima poželjela:

''Sve. Božji blagoslov, sreću, mir, ono što je najvažnije već imaju, a to je dvoje lijepe djece i to je to'', rekla je Doris.

Iris i Marko 2016. prvi put su postali su roditelji kćeri Elizabete, a lani su dobili sina Lorenza. Mnogo lijepih želja za novopečeni bračni par imali su njihovi uzvanici:

''Svu sreću ovog svijeta i ništa drugo. Bilo je i vrijeme. Što bi im poželjeli? Svu sreću što ću drugo. Mi smo sretni da Split ima ovakve ljude ovakve igrače, predivne i prave sportaše. Tu je Iris doprinijela u tom djelu da Marko ostane u Hajduka i to je sve super sad ispalo i sad je kraljica Hajduka'', govore uzvanici.

Slavlje se nastavilo u splitskom restoranu u kojem su nedavno vjenčanje proslavili i Petar Grašo i Hana Huljić. Pjesmu za prvi ples otpjevala im je Jasna Zlokić, a za zabavu dugo u noć pobrinula se Jelena Rozga.

Sretno mladenci!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Pogledajte kako je Donatella Versace izgledala prije plastičnih operacija, na starim fotografijama jedva ćete je prepoznati! +17

Nina objavila fotku s Vannom, no jedan je detalj neke zbunio, primjećujete li i vi tu nešto čudno? +27