Petar Grašo i Hana Huljić postali su roditelji malene Albe, a njezina mama Vjekoslava, automatski je postala trenutačno najpoznatija domaća baka. I moramo priznati, izgleda fantastično. Ova spisateljica napisala je tekstove za neke od najvećih domaćih hitova, a za IN Magazin otkriva tajnu svoje mladolikosti. Titulu najljepše domaće bake pak nosi Vanja Horvat, a one najenergičnije Neda Ukraden. Koje su se još poznate domaće dame s unucima u naručju našle na listi superbaka otkriva naš Davor Garić.

''Nisam opsjednuta, ali vjerojatno ću postati kad se rodi. Veselim se tome jedva čekam malo mi je možda još apstraktno iako svaki dan gledam i gladim taj njen trbuh ali jako se veselim tome jedan novi život, novi život se rađa. Bit će sve u redu, sve žene su to prošle od pamtivijeka sve majke, tako da bit će sve u redu, govorila je ovako samo nekoliko dana prije rođenja najiščekivanije bebe u Hrvata, novopočena baka Vjekoslava Huljić.

Spisateljica čiji tekstovi krase neke od najvećih domaćih hitova iz glazbene radionce Huljić bit će baka iz snova.



''Možda danas djeca preko noći odrastaju u toj šumi informacija, ne kažem da nije dobro jednim dijelom, ali mislim da im fali

igre na zraku onih nekih igara koje smo mi igrali'', smatra Vjekoslava.



Za svoju će unuku Albu uvijek biti na raspolaganju kad su slatke i slane delicije u pitanju. Naime, ova je šezdesetogodišnjakinja i strastvena kuharica.



''Kuhanje mi dođe kao odmor toliko pišem i radim da mi je to neka pauza koja je za mene blagotvorna'', govori Vjekoslava.



Stomatologinja, dizajnerica interijera, poduzetnica, kolumnistica, jahačica i baka! Vanju Horvat mnogi nazivaju najljepšom domaćom bakom. Nju ta titula pak nasmijava. Radije ističe kako je njezina kći Nina, mama djevojčice Vite, potpuno drugačija od nje.



''Ja sam sa 22 rodila, a ona sam 24, međutim Nina je puno opuštenija. Ja sam imala fakultet, mi smo se selili u tom vrijeme. Puno drugih prioriteta i obaveza je bilo. Ja sam uvijek bila sva nekako to mora biti to, ovo ovako, moraju jest to, moraju izać u toliko sati, šetnje, sve je to bilo, sad kad gledam nju, u grču. Ona je easy i sve stigne'', kaže Vanja.



Baš poput svake bake, tako i ove naše zvjezdane, za svoju su djecu i unuke uvijek na raspolaganju.



''Možda nisam klasičan baka servis, ali pomognem uvijek kada trebam, moja djeca znaju da sam ja za njih tu 24 sata, da ću uvijek uletit, da ću sve ostavit drugo, da ću bit njima na raspolaganju'', govori Vanja.



Nakon razvoda od Zorana Mamića, Vanji se i ljubav ponovno dogodila. S poduzetnikom Mladenom Veberom uživa u svakom trenutku, a on je u svemu podržava, pogotovo kad je u pitanju njezina strast za jahanjem.



''Mladen je osoba koja isto tako voli konje, izuzetno je topao tako da to nije bio problem. Meni je bitnije da on tu mene podržava u tom sportu, da nemamo problema ili svađa zašto sam na hipodromu, zašto sam na turniru, njemu je drago da sam ja sretna i da ja u tome uživam'', kaže Vanja.



Danijela Dvornik svoj je mir pronašla u Sutivanu na otoku Braču. Majka influencerice Elle Dvornik svoje unučice Bailly i Lumi jednostavno obožava.

''

Rekla mi je Ella prije nekidan ''Znaš, ti si baš bezobrazna, više voliš Balie nego što si voljela mene!'' Onda sam se nasmijala i rekla sam ''Nije istina, voljela sam ja i tebe, samo što sam ti ja bila mama, a sada sam baka, to je jedna sasvim druga dimenzija ljubavi. Ovo je nešto drugo, mogu biti s njom kad god hoću, a i mogu ti je vratit kad god hoću, a tebe nisam mogla vratiti'', našalila se Danijela.



Ova baka koja voli trenirati i zdravo se hraniti jednom nam je prilikom otkrila što je njezina Ella naslijedila od svojeg oca legendarnog Dine Dvornika.



''Ima duhovitost i humor koji je nasljedila od svog oca i svog dide i taj sarkazam koji ona ima, a ne mogu reć ni da sam ja tu zakinuta, a s druge strane ima tu jednu nonšalantnost prema životu, koju je opet pokupila s njegove strane'', rekla je Danijela.



A kako bi lista najbaka prošla bez Nede Ukraden. Evo gdje se krije njezina tajne vječno dobre energije i zaigranosti!



''Pitanje mladosti i vitalnosti, odnosno energije je pitanje uma! Ja radim kao malo tegleće magare dalmatinsko! Mislim da je to moj najbolji recept za vitalnost i za mladolikost. Samo rad... I naravno uživanje uz to! Uživanje u radu ali i poslije rada!'', govori Neda.



Ova baka često uskoči u kupaći kostim i pokaže da njoj godine ne mogu apsolutno ništa.



''Ne volim zamajavanje i laž same sebe prvo pa onda publike! Ljudi znaju da ja nemam 16 godina, da ja nisam na nikakvom beauty contestu! Jedam ja i volim i taj sushi, taj vegan i biljke i sve ali što volim slaninicu kad se nareže, što volim čvarke kad su reš pečeni!'', rekla je Neda.



Evo i savjeta kako i s titulom bake ili djeda, i dalje biti zaigran i bezbrižan poput svojih unuka.



''Jer život je sam po sebi takav i lijep i manje lijep i ne treba stavljati okove i važno je da ti glava bude u oblacima jer ne treba zaboraviti sanjati, a mi umjetnici smo diplomirani sanjari i to je ono što nas drži mladima i što je najljepše u životu'', zaključila je Vjekoslava.



A onda uz ovakav osmijeh sve nedaće i brige, potvrdit će sve bake, postaju nevažne.

