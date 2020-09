Na početku emisije odlazimo u srce Kine, točnije, Xi'an, gdje već nekoliko godina živi i radi bračni par Vitomira Lončar i Ivica Šimić. Našoj Ivani Nanut Vitomira je otkrila kako krati vrijeme, ali i da joj više ne stoji nadimak Bucka jer je smršavjela čak 14 kilograma u sedmom desetljeću.

Naime, nakon što su krajem siječnja otišli na godišnji odmor, zbog pandemije se Vitomira i Ivica više nisu uspjeli vratiti u svoj kineski dom. Posljednjih šest mjeseci proveli su u Hrvatskoj, a nakon što je napokon sletjela u Kinu, Vitomira je trenutačno u hotelskoj sobi u samoizolaciji.

"Ja se ne mičem iz svoje karantene do 14. 9., iz hotela Xi'anemu na jugoistoku Kine, gdje trebam ostati 14 dana od slijetanja kako bi se Kina zaštitila od virusa izvana", objasnila nam je Vitomira.

Ona se trenutačno osjeća dobro i nema nikakvih simptoma.

"Nema za sada. Bilo me strah na putu, moram priznati, bilo je dosta neugodno, panika. Nakon što sam šest mjeseci provela na otoku, odjednom gomila ljudi, aerodrom. Malo me bilo strah, postoje mjere, stalno temperaturu testiraju, ali odlično sam. Putovala sam s maskom, vizirom i dezinfekcijskim sredstvima. Imala sam sreće jer sam sjedila s dva Kineza koji su imali skafandere, dvije maske, vizire i stalno su špricali. Nije ugodno, avioni su krcati, nema jednog praznog sjedala, socijalna distanca je nemoguća. Nisam oka sklopila 37 sati s maskom i vizirom. Cijelo vrijeme sam spremna", priznala je glumica.

Otkrila nam je i kako izgleda njezin život u hotelskoj sobi.

"Odmah sam shvatila da si moram napraviti dnevni raspored, tako da sam odredila da 12 sati radim, 50 minuta čitam i pišem, a 10 min sam posvetila trčanju. Svaki sat trčim jedan kilometar, jučer sam 12, danas 6 i još sam vježbala. Imam problema s hranom, naručujem je, ali samo kinesku. Pripremila sam se, iz Hrvatske sam si ponijela sve da preživim, uspjela sam si naručiti voće. Donijela sam si Fini mini juhe, konzerve s tunom, čaj, bijelu kavu, integralne kekse, bademe, koštice chia, lana da si malo začinim, cimet i da si nekako kombiniram voće i da pomalo jedem jer teško je s hranom", ispričala nam je Vitomira.

Iako je možda malo teško zamisliti kako trči u hotelskoj sobi, i to si je sama osmislila.

"Napravila sam si slobodni prostor od ulaza do prozora, to je negdje 8 metara i trčim gore-dolje. Mogu ja i na mjestu i po 5 kilometara, nije problem. Trenerica mi je napravila u aplikaciji vježbe. Nemam ovdje utega, samo trakice, pa vježbam s vlastitom težinom. Problem je ako se zapusti čovjek, 15 dana je dosta vremena i možeš potonuti. To je kao trening mozga, sve je to bitno", objasnila je glumica.

Već u Kini shvatila je da bi trebala izgubiti na težini.

"Nisam ja shvatila, doktorica mi je rekla: 'Vita, stani malo. I ti i muž prešli ste onu granicu dopuštenog s obzirom na godine, morate malo izgubiti na težini.' To je bilo prije više od godinu dana. Muž se s tim nije zamarao pa kao: 'Kaj bi ti htjela biti, u 70. desetljeću smo. I kaj bi sad trebala biti Claudia Schiffer?' Ali krenuli smo zbog zdravlja i tako sam ja uspjela s neuspješnim pokušajima gladovanja, našla trenericu u Kini i onda sam počela raditi s njom prehranu i vježbanje. Jedno i drugo gledamo u tanjur i vježbamo, nema neke velike tajne. Gledaj tanjur ima li svega bitnog za organizam i vježbanje, ne smršavite samo s prehranom. Ja to sad znam, bez vježbanja nema ništa, a isto tako znam da nikad nije kasno, uvijek se može početi", objasnila je.

Vitomira kaže da ju je život u Kini preporodio, da je tamo procvala.

"Da, jednostavno život bez stresa, politike, ikakvog pritiska. Radiš svoj posao i njega radiš malo jer smo oboje profesori mentori. Jedno veliko olakšanje od Hrvatske i stresa u kojem sam živjela. Veliki preokret, radost života, ljepota života je to. Putujemo po Aziji, Kini, ne može se opisati sreća i zahvalnost da se sve događa, tako da smo završili u Kini", zaključila je glumica.

S vremenom je naučila reći nešto i na kineskom jeziku.

"Nisam ga naučila, kineski ne možeš naučiti. Trebalo mi je da se mogu u dućanu sporazumijevati, da mogu sama kupovati. Trebala su mi dva-tri mjeseca za prvi stupanj, sada se spremam na peti stupanj, a ima ih šest", objasnila nam je.

Dok je živjela u Zagrebu, Vitomira je vodila kazalište "Malu scenu".

"Mala scena je kao i sve, vrlo je teško, ali nju smo ostavili našoj kćeri i nek' se bori. Nije jednostavno, pomagali smo joj u proljeće, Ivica s njom radi novu predstavu online. Mala scena radila je ovo ljeto, imali smo gostujuće predstave. Nek' se Buga bori za sebe, ja sam svoje bitke izborila", zaključila je simpatična glumica.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.