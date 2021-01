Bili su uspješni na sportskim borilištima, a potom su terene odlučili zamijeniti filmskim platnom. Neki od najpopularnijih holivudskih glumaca poput The Rocka, Arnolda Schwarzeenegera ili pak Jasona Stathama, svoju karijeru počeli su kao sportaši. U čemu su to bili uspješni, pogledajte u našem videu.

Danas je jedan od najbolje plaćenih glumaca u Hollywoodu, koji je samo u dvije godine zaradio više od 200 milijuna dolara. No Dwayne The Rock Johnson karijeru u svijetu zabave počeo je sa sedam dolara u džepu. Prije blistave filmske karijere The Rock je bio svjetski prvak u profesionalnom hrvanju. A i danas se još okuša u ringu.

"Odrastao sam u tom okruženju. Odrastao sam u toj kulturi. Ta kultura u kojoj su muškarci bili fizički jaki muškarci. A kad sam imao četiri godine, počeo sam trenirati na strunjači hrvanje i počeo se hvatati ukoštac i slično. I plus, u vrlo mladoj dobi postojao je pojam da mogu fizički raditi stvari koje bi oblikovale moju budućnost. I moja sudbinu. Mogao bih ići graditi svoje tijelo na strunjaču. I to je tako funkcioniralo", objasnio je Dwayne The Rock Johnson

The Rock često ističe kako mu je jedan od uzora bio i Arnold Schwarzenegger. I ovaj glumac imao je uspješnu karijeru u spoortu, točnije u body buildingu. Kao body builder osvojio je pet titula Mr. Universe, a bio je proglašen za estetski najproporcijonalnijeg čovjeka na svijetu.

"Kad sam imao petnaest godina, vidio sam se kao Gospodin Universe kako stojim tamo na pozornici i uzimam trofej dok oko mene stoji stotine bodybuildera. I tako sam lovio taj san sto posto. Bio sam uvjerena da ću tu viziju pretvoriti u stvarnost. Tako sam s dvadeset godina postao najmlađi gospodin Universe koji je ikad stajao na toj pozornici. Točno onako kako sam to zamislio. Tako sam to primijenio na sve što sam radio od tada, uključujući ulazak u filmove i postajanje vodećim čovjekom. Svi su govorili da sam lud", otkrio je Arnold Schwarzeeneger.

Košarkaška legenda Michael Jordan jedan je od najboljih košarkaša svih vremena, a ništa manji uspjeh nije doživio ni kad je prihvatio ulogu u animiranom filmskom hitu "Space Jam". I neki drugi njegovi kolege poput Shaquille O'Neilla okušali su se uspješno na filmskom platnu. A ulogu u filmu Trainwreck ostvaio je i Lebron James.

"On je naša najveća košarkaška zvijezda od Michaela Jordana i mislila sam da vjerojatno neće biti baš dobar glumac i da ćemo ga morati trenirati. Ali slučajno je bilo smiješno", priznala je glumica Amy Schumer.

I jedna od najvećih legendi francuskog nogometa i Manchester Uniteda, Eric Cantona, nakon karijere ozbiljno se počeo baviti glumom. Ostavrio je nekoliko uloga u kojem je jedna bila i u filmu redatelja Dejana Aćimovića- Anka. Najveći mu je problem bio hrvatski jezik koji je vježbao čak nekoliko godina.

"Prije sam se radije izražavao sportom, a sada to činim glumom. Volim glumiti. Zapravo, mislim da je sve to pomalo nostalgija koju imam od djetinjstva, kad sam postao svjestan što želim raditi - oživljavati likove, priče o tim ljudima. Od pete, šeste godine. Nastavljam to, malo ovjekovječujem život", priznao je Eric Cantona.

Nogometaš Vinnie Jones, koji je nastupio za reprezentaciju Walesa, nakon završetka karijere prešao je u glumačke vode. Najpoznatiji je po suradnjama s britanskim redateljem Guyjem Ritchiejem u filmovima "Zdrpi i briši" te "Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške".

“Kad ne radiš, to je lijepa strana glume u usporedbi s nogometom. Jer znate, nogomet je intenzivan. Sada je šest, sedam dana u tjednu. Sad je intenzivnije. Lijepo je biti glumac i reći obitelji da idemo na tjedan dana u Španjolsku", priznao je Vinnie Jones

Zvijezda akcijski filmova Jason Statham bio je član britanske rreprezentacije u ronjenju 12 godina, Kurt Russell igrao je baseball, Victorijna anđelica Elsa Hosk košarku. Ove sportske zvijezde dokazuju da je moguće slijediti svoje snove, bez obzira na to kakvi su.