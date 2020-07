Djeca poznatih nerijetko odabiru iste profesije poput svojih roditelja. U glazbenom svijetu nedavno se sa svojim bendom predstavio Vili, sin Davora Gopca. A da nije jedini koji je zaplovio glazbenim vodama prema uzoru na svojeg oca, dokazuje cijeli niz primjera. Obitelj Rahimovski i Huljić samo su neki od njih. Priča Lane Samaržije.

Vili Gobac završio je Akademiju dramske umjetnosti, no baš poput svojeg oca Davora Gopca uživa i u glazbi. Sa svojim bendom Donkey Hot, gdje svira i pjeva, objavio je prvi spot, a mnogi su već pri prvom pogledu na njega zaključili kako je Vili prava slika i prilika svojeg oca. Poznati otac i sin ne samo da nalikuju, već imaju i sličnu boju glasa.

"Sin mi je pa imamo sličnu boju glasa, to sam mu rekao prvi put kad sam ga čuo, zvučiš kao ja", otkrio nam je Davor Gobac.

Nije da me smeta, niti mi to nešto sad jako odgovara, ali to je jednostavno tako. To bi bilo tako vjerojatno i da bilo što drugo radim, ali pošto sviram rock and roll to je potencirano sve skupa", zaključio je Vili.

Gopci su tako još jednom potvrdili onu staru narodnu kako jabuka ne pada daleko od stabla. A takvih primjera još je pregršt na našem glazbenom nebu. Baš poput tate, legendarnog Akija Rahimovskig, rokersku karijeru gradi i Kristijan Rahimovski. I u ovom slučaju boja glasa gotovo da je ista, a upravo zbog toga Kiki dugo nije mogao izbjeći usporedbe sa slavnim ocem.

"Dugo, dugo vremena je trebalo da on ispliva iz te hrpe svega toga i da definitivno skine taj jedan veliki teret koji se zove Aki Rahimovski. S druge strane on uvijek kaže da je ponosan što nosi moje prezime i što sam mu otac bez daljnjega", izjavio je Aki Rahimovski.

Po uzoru na oca Željka Bebeka, glazbenim putem krenuo je i Zvonimir. Kao najmlađi član Bebekova benda, već više od dvije godine, on se s ocem penje na binu.

"Ja sam presretan i drago mi je da mogu dijelit pozornicu s tatom. I s jako iskusnim bendom", priznao je Zvonimir.

"Puno je doprinio meni da se osjećam s puno snage puno, puno volje, puno ljubavi, prema glazbi iznova. On je nekako moja inspiracija, moja sreća, moje zadovoljstvo na pozornici i ja ovo ne pričam tek tako, ovo se sigurno i vidi", zaključio je tata Željko.

U gitaru su zaljubio i Rando, sin legendarnog pjevača i skladatelja Zlatana Stipišića Gibonnija. Rando već godinama svira u bendu Radio Who. A njegov poznati otac, koji je svojevremeno bio dio Divljih jagoda i Osmog putnika, u njemu odavno prepoznaje neke svoje karakteristike.

"Ne znam sam bi li to trebalo ispravljati ili podržati u tome", izjavio je Gibonni.

No Rando, uz oca i djeda Ljubu Stipišića Delmatu glazbu čini se nikako nije mogao zaobići. Kao ni njegov kolega iz benda. Luka Mrduljaš, sin splitskog glazbenika Tomislava Mrduljaša. A kad smo već u Splitu, nikako ne smijemo zaobići glazbenu obitelj Huljić. Tonči i njegova supruga Vjekoslava notama su zarazili i sina i kćer. U ovoj obitelji, zato je tijekom slobodnih trenutaka teško ne pričati o glazbi.

"Mi zaista živimo umjetnički život, nemamo nikakve neke velike prohtjeve nismo mi neka bahata familija, ne volimo partije, ne volimo prijeme, pojavljujemo se zaista tamo gdje mislimo da treba jer mislimo da nas ima previše u javnosti", pravila je obitelji Huljić.

I šećer na kraju Mišina mala, jer ne nastavljaju samo sinovi putevima svojih očeva. Ivana Kovač glazbenu je karijeru započela kao pjevačica grupe Magazin, a potom se otisnula u samostalne vode. Vrijeme dokazivanja iizlaska iz očeve sjene za nju je bio zapravo izazov:

"Ja sam svjesna da je on Mišo, da je on ogromna veličina, i da sam ja njegova kćer i da ću uvijek bit Mišina mala, ali neka, meni to ne smeta", priznala je Ivana.

A jedini savjet koji je poslušala je onaj njezina oca:"Samo ako te narod prihvati, nastavi to radit. Ako ne, makni se."

A ako ne pokušaš nećeš znati. Uspjeti na hrvatskoj javnoj sceni nije lako. No tko će bolje razumjeti ljubav prema glazbi od roditelja glazbenika.

