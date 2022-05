Brojne privatne snimke Luke Nižetića i njemu bliskih osoba objavljene su kao videospot za njegovu novu pjesmu. Zbog nekih je čak i zaplakao. Ovih dana Luka se na šest mjeseci seli u svoju ljetnu oazu na otoku Visu. Što još novo priprema za svoju publiku do kraja godine, otkrio je ekipi In magazina.

"Zagrli život"- pjeva Luka Nižetić u svojoj novoj pjesmi, kojom je izazvao brojne emotivne reakcije svoje publike.

''Od tete u pekari koja me zaustavi i kaže da mi je nova stvar prekrasna i da se našla u njoj i ona i kćer njena. Viktorija Rađa kad je pogledala spot i kad je čula pjesmu mi je samo poslala svoje slike uplakane stvarno su reakcije fantastične'', priča Luka.

Videospot za ovu pjesmu izrađen je od 300-tinjak privatnih snimki njegovih obožavatelja i bliskih mu osoba, a Luku je posebno raznježio:

''Kraj spota definitivno, moja sestra i moj prvi nećak Jozo, to je baš ono zakucavanje za kraj. Ovo je jedan od najljepših i najemotivnijih mojih videospotova baš sam nekako, kad se naježiš dok gledaš svoj spot to je ono malo whaat'', priznaje Luka.

I još bi mnogo toga, da može, stavio u ovaj videospot koji najbolje pokazuje da on zaista živi punim plućima.

''Lipo mi je, radim stvari samo koje volim, družim se s ljudima s kojim se hoću družiti, okružen sam s ljudima koje volim, koji mene vole'', kaže Luka.

A nije uvijek bilo tako.

''Nekoć si mi moga svašta podvaliti i trpio sam svakog i sve međutim danas ne. Ne želim gubiti vrijeme na nepotrebne stvari, nepotrebne situacije koje me umaraju, ljude koji me živciraju'', priznaje Luka.

Oaza mira Luke Nižetića je na Visu, na koji se ovih dana seli i ne vraća se do jeseni.

''Ljeto je definitivno moje doba godine i bit ću dolje pola godine, ali ova godina će biti drugačija nego protekle dvije jer ću i svirati, puno ću svirati'', kaže.

Napokon koncerti - tomu se ovog ljeta najviše veseli.

''Sad se sve vraća napokon na svoje mjesto i nadam se da nas neće ni potresi ni kuge ni kolere, ostavite nas na miru molim vas'', govori Luka.

28. listopada ovaj Splićanin nastupit će u Tvornici kulture. Bit će to njegov prvi koncert u Zagrebu nakon 13 godina.

''Toliko se toga nakupilo u meni i toliko smo dobrih pjesama skupili da će to biti pravi spekatkl'', kaže Luka.

Mir od užurbane svakodnevnice pronalazi u vodi. Tri puta na tjedan odlazi na treninge ronjenja na dah.

''Stalno smo negdje s tom glavom, uvijek smo negdje i nikad nismo tu i to mi užasno ide na živce. Neki dan se vozim i razmišljam Bože to je jedini moment kad sam stvarno tu i ne mislim o ničemu, ništa ne moram niti mislim što je bilo prije 5 minuta niti što će biti za 5, to je takav predivan osjećaj'', kaže.

Roni, pjeva, pleše, kuha - to je samo dio životnih radosti ovog vječnog dječaka.

