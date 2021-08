Ljubav između Dalmacije i Vesne Pisarović nikada nije bila tajna. Kad god pjevačica stigne među Dalmatince, zabava je zajamčena. Nakon glazbene pauze koja je trajala 15 godina, Vesna priznaje da joj je povratak na scenu bio najbolja odluka. Zašto pjevačica nema društvene mreže, kakav će biti novi nosač zvuka te koja je tajna dugovječnosti njezinih pjesama, otkrila je za In magazin.

''Jutro donosi kraj'', ''Da znaš'', ''Dolje na koljena'', ''Sasvim sigurna'' samo su neke od pjesama koje je Vesna Pisarović uglas pjevala s trogirskom publikom. Iako su pjesme starije i od nekih u publici, riječi pjesama su obvezno štivo koje se treba naučiti.



" Tad kad sam snimala bila sam puno nestrpljivija nego sada. Tad sam htjela da svaka pjesma koju sam snimala bude istant hit, i da odmah imam najveće koncerte. Sad je drugačije, puno je toga prošlo i ja sam u nekim godinama gdje doista uživam i kad je jako puno publike i kad na jazzu nema toliko publike i kad je neka pjesma hit i kad je neka pjesma samo lijepa. I moji vlastiti kriteriji su malo drugačiji.", priznaje Vesna.



Možda su kriteriji drugačiji, ali ljubav između pjevačice i publike, naglašava, većeg je intenziteta nego što je bila prije njezine odluke da napravi pauzu u pop glazbi.



"Nakon pauze je još i bolje. Ja bih rekla da u tome ima i nostalgije. 15 godina me nije bilo, a i činjenica je da me nema i osoba sam koja javno nije eksponirana. Ma ni na Facebooku ni na Instagramu. Generacija koja me slušala, a bili su jako mali, oni su sad odrasli krasni ljudi i to je publika koja dolazi na koncerte. Tako da je to jedan splet okolnosti i ja sam sretna u tome. Dreams come true.", govori.



Iako su se mnogi u ovom nepredvidivom vremenu priklonili više društvenim mrežama, Vesna nam priznaje da nije ljubitelj takvog načina komunikacije. Kontakt uživo kod nje ipak ima prednost.



"Naprosto sam takav tip da ja to ne razumijem i ne mogu. Imam hvala Bogu suradnicu koja mi pomaže u tome i ona to radi i vodi i obavještava me o svemu, ali naprosto sam ja staromodna, ja sam stara duša haha. Ne odbijam te stvari nego ako mi dođe u jednom trenutku da to želim i da iskreno osjećam nešto reći putem toga ja ću reći", kaže.



A sad ipak odabire više govoriti pjesamama, kaže, u pripremi je novi album. Otkriva kako ima više od dvije tisuće ispisanih kajdanki i stotine tisuća skica, no ističe - nikamo joj se ne žuri.



"Ozbiljno i polako pristupam tome i ne želim si dati nekakav deadline niti me itko pritišće. I ova pandemija nam je donijela taj nedostatak i privilegiju da nema pritiska - na žalost ili sreću. Tako si dajem vremena stvarno da muzika stvarno bude zrela i da je sretno i ponosno prikažem i kažem evo to je rad", objasnila je.



Vesna nakon povratka nikako ne miruje, album bi trebao biti završen do kraja godine, a predstoji i velik povratnički koncert u studenom u Domu sportova ako situacija s pandemijom bude pod kontrolom.



"Ja sam radoholičar i stvarno sam ovisna i o muzici i o radu i naprosto ja uživam i na stageu i poslije koncerta s bendom i u sobici kad sama radim. Nisam ništa novo otkrila osim šta još više volim muziku nego prije.", zaključila je Vesna za kraj razgovora.

