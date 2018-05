Vesna Pisarović progovorila je o tome tko je zaslužan za to što je smjer svoje karijere usmjerila na sasvim drugi put.

Vesna Pisarović Hrvatsku je na Eurosongu predstavljala 2002. godine s pjesmom "Sasvim sigurna" . Jedna od omiljenih hrvatskih pop-pjevačica na vrhuncu svoje slave odlučila se na potpuni glazbeni zaokret. Pop-izričaj zamijenila je jazzom. Za sve je kriv koncert istinske legende svjetske jazz-scene Petera Brötzmanna, na kojem se Vesna sasvim slučajno zatekla.

''On je bio toliko intenzivan, svirao je samo s bubnjarom, toliko je bio snažan u svom izrazu da sam doslovno tu noć imala neku vrstu prosvjetljenja, i potpune katarze i preobrazbe, pa sam odlučila studirati jazz da se barem probam približiti tome", otkrila je Pisarović.

Od 2009. Vesna je u sretnom braku s Ozrenom Pupovcem, sinom saborskog zastupnika Milorada Pupovca. Iako o svojem ljubavnom životu nevoljko govori, Vesna nam je ekskluzivno otkrila da sa suprugom, koji je 20 godina svirao saksofon, dijeli istu strast prema jazzu.

"Izmjenjujemo tu ljubav prema glazbi, prema jazzu, prema improviziranoj glazbi. Nadopunjujemo se i uživamo u tome. Da, krivi smo što se stalno stimuliramo na taj način. Sviramo dosta zajedno, često zajedno idemo na koncerte, dakle to je stvarno jedna ljubav koju dijelimo", govori Pisarović.

Atraktivna Požežanka prošle je godine izdala album "Naša velika pjesmarica" u kojem je stare jugoslavenske hitove obojila u jazz.

"Sretna sam da 29. 6. imam za mene jednu veliku turneju, 10 koncerata od Vardara pa do Triglava, sa svojim talijanskim kvartetom, i moram priznati da se jako veselim. To je za mene najveći uspjeh i vjerujem da će uživo muzika koju sviramo i način na koji to izvodimo donijeti još koncerata", otkrila je Vesna, koja se još uvijek nije odrekla svoje pop-prošlosti.

