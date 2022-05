Veliki povratnički koncert Vesne Pisarović nisu propustili njezini mnogobrojni obožavatelji koji su uglas pjevali hitove poput "Sasvim sigurna", "Jutro donosi kraj", "Dolje na koljena" i druge. Vesna završava svoj novi pop album, ali njezina prva ljubav su jazz i sevdah. Dašak atmosfere s rasprodanog koncerta u Zagrebu, koji su razdragani obožavatelji jedva dočekali, donosi Davor Garić.

Vesna Pisarović održala je koncert za pamćenje u zagrebačkom Domu sportova, a publika je cijelu noć u jedan glas zajedno pjevala sve pjesme od početka do kraja.

"Meni se ovo čini kao san, ne čini mi se uopće kao stvarnost, stvarno ne znam čime sam zaslužila ovakvu publiku. Vjerujem da smo Milana Vlahović i ja u to neko vrijeme pisale pjesme koju su lijepe, ali nisam očekivala u životu ovaj trenutak danas. Nisam to mogla ni sanjati, to je iznad mojih snova", izjavila je Vesna nakon koncerta.

"Osjećam se tako da sutra počinjem završavati album i stvarno i dalje želim dati publici novih pjesama, probudili su ljubav u meni i sada ću napisati jedan lijep pop-album", otkrila je.

Dobar dio albuma je već spreman i pripremljen, a evo kakve nas pjesme očekuju na njemu.

"Takve da ćemo ih svi pjevati zajedno! Ako ne sada, onda za 20 godina, možda mi je to sudbina, karma!", našalila se Vesna i dodala da joj je teško reći kada će album biti spreman.

"15 godina me nije bilo, 15 godina sam bila u drugom svijetu, u svijetu jazza i još uvijek jesam jer volim tu muziku, hrani me i tu nalazim inspiraciju. Ali pop muzika ima svoju čar, draž", priznala je Vesna.

Vesnini jazz koncerti su posebna priča, a uskoro i na tom polju priprema nešto novo.

"Upravo sam završila album sevdaha, dakle sevdalinke iz okolice Banje Luke, to je jedna posebna vrsta, niša sevdaha. To sam snimala za vrijeme pandemije, a završeno je sada tako da paralelno ćemo pjevati sevdah, jazz i pop, i zahvaljivat se ovako krasnoj publici", zaključila je.

Sve zanima i čime se Vesna bavi kada je ta glazba negdje sa strane.

"Ja sam davno prestala poimati glazbu kao karijeru i kao posao, za mene je glazba moj život, ustvari se stalno bavim glazbom. Čak i kad sam u autu slušam zvukove trubi, psovki, za mene je sve glazba", kaže Vesna.

Vesnina publika i obožavatelji se nadaju da do sljedećeg koncerta neće morati čekati 20 godina.

"I ja se nadam!", poručila je Vesna.

