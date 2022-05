Vesna Pisarović ponovno je zapjevala u Zagrebu i iznova oduševila svojim evergren hitovima koji ne blijede. Za IN Magazin otkrila je kako izgleda njezin život u Berlinu u usporedbi s onim u Zagrebu, a uskoro se opet nakratko povlači u svoje odaje jer joj treba mir da dovrši novi album s kojim će, ne sumnjamo ponovno pokoriti domaću scenu.

Hitove Vesne Pisarović s početka milenija mnogi i danas znaju od riječi do riječi. U zaborav ih nisu odnijele ni godine Vesnina izbivanja sa scene pa je gromoglasno pjevanje publike na povratničkim koncertima za nju pravo iznenađenje.

"Pa to je za mene jedan mogu reći šok. Ja se stvarno nikad nisam nadala ovome, nit sam sanjala o ovome, to čak nije niti moj san, to je nešto što mi je svemir servirao, te pjesme su očito ostavile traga. Milana Vlaović Kovaček je pisala u to vrijeme takve pjesme koje očito u današnje vrijeme, i danas se vole pjevati", kazala je Vesna za IN Magazin.

Uskoro ponovno uzima kratki predah, ovog puta za stvaranje novih pjesama.

"Doslovce jedva čekam da se malo povučem jer za rad na albumu treba tišina, i to je neka druga Vesna kad stavi naočale, ima notni papir ispred sebe tako da se veselim povratku pisanja svojih pjesama", priznala je.

Iako datum izlaska novog albuma ne želi otkriti, ne skriva da će biti drugačiji.

"Promijenila sam se, svi se mijenjamo, glazba se promijenila, tako da ću napraviti jednu malu premosnicu prije nego što predstavim svoj novi album, predstavit ću neke svoje stare pjesme u novom ruhu, ne bi li najavila to nešto novo", otkrila je.

Vesnine evergreene nije propustila ni bivša manekenka i dizajnerica nakita Anita Dujić.

"Ja sam inače mama koja se teško organizira, ali sam se potrudila i napokon, nakon toliko vremena, malo da se podružimo, da uživamo, neopterećeni", rekla je Anita.

A tko čuva malenu dok tebe nema?

"Tata je na putu trenutno, tako da teta čuvalica", dodala je.

S Vesnom Pisarović pozornicu je podijelila i Jelena Rozga, koju, baš kao i Miju Kovačić i Tatjanu Jurić, najčešće pitaju "Kad će svadba?"

"Joj, svadbu smo neodradili i time završile. Mia je u bijelom, pitaj nju, zašto mene gledate", komentirala je Tatjana.

"Da nas pitaš o kičmobolji, tu već možemo razgovarati", dobacila je pa je otkrila i kako joj je kičma.

"Nikako, Boli me, moram na blokadu, C4, C5, S1...šta li je?! Raspad!", dodala je Tajana.

Nakon nekoliko odrađenih koncerata Vesna Pisarović pakira kovčege i odlazi u Berlin, gdje živi sa suprugom.

"Berlin je veliki grad, Zagreb je mali. Znači, sve je veliko, velika jazz scena, velika pop scena, u Berlinu si nevidljiv, ja se u Berlinu bavim isključivo jazzom, tamo sam jedna nebitna mala osoba koja vježba jazz, voli jazz i sluša puno muzike", priča Vesna.

Odgovarali joj biti neprimijećena?

"Da, čak i sad bih najradije nestala kući", priznala je kroz smijeh.

Otkrila je i možemo li očekivati suradnju s Rozgom u budućnosti.

"Tko zna, Jelena je preslatka, draga i doista joj se divim. Ja sam nestala, a ona je tu sve ove godine, nije lako tako da svaka joj čast", kazala je Vesna.

