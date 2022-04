29. travnja u Dom sportova stiže prava glazbena poslastica. Na velika vrata vraća se nekadašnja kraljica popa Vesna Pisarović. Kakvo još veliko iznenađenje priprema svojoj vjernoj publici, jesu li njezini stihovi autobiografski te bi li ponovno zapjevala na Eurosongu, otkrila je Anji Beneti.

Vesna Pisarović sasvim je sigurna da će, nakon što je nekoliko puta odgođen zbog pandemije, 29. travnja u Domu sportova napokon održati povratnički koncert koji njezina vjerna publika dugo priželjkuje. "Da znaš", "Jutro donosi kraj"," Dolje na koljena", "Neka ljudi govore" - samo su neki od bezvremenskih hitova koji će ponovno rasplamsati vatru ljubavi.

"Sve će biti samo ne jedan običan koncert. Bit će podijeljen u tri djela, u tri različite zvučne slike, s kostimima, s gostima naravno iznenađenja", najavila je Vesna.

Scensko-glazbeni spektakl "Probudi mi ljubav" nazvan je prema nešto manje poznatoj Vesninoj pjesmi, no ne bez razloga.

"Nekako simbolički, hoću reći metaforički se budi ljubav, možda ona ljubav koja je neko vrijeme spavala jer se bavila nečim drugim", pojasnila je.

Iako je pop žanr napustila jos davne 2005. i zaplivala jazz vodama, pauza duga gotovo dva desetljeća nije prekinula Vesnine neraskidive niti s vjernom publikom. Neki novi klinci na koncertima, dokaz su da njezine pjesme jednostavno nemaju rok trajanja.

"Nisam se ni u snu nadala da će nakon 15 godina izbivanja, da će ove pjesme živjeti, da se one pjevaju na tulumima, da publika zna tekstove i pjesme od početka do kraja. Da čak i pjesme koje ja volim, a nisu najpoznatije, a nekad ih zapjevam na koncertima, i to znaju, tu sam potpuno speechless", priznala je Vesna.

Osim velikim koncertom, Vesna vjernu publiku uskoro časti i novim pop albumom.

"Radila sam kroz ove duge dvije pandemijske godine intenzivno na tome. To je doslovce sad već vruće i zaokruženo, tim je oformljen za rad na albumu, tako da on je tu", otkrila je pjevačica i dodala da njegov izlazak možemo očekivati i prije kraja godine.

Bit će riječ o autorskom albumu, baš kakav je i bio njezin posljednji "Peti" iz 2005., koji je iznjedrio hitove poput "Tako mi nedostaješ" ili "Neka ljudi govore". Možda niste znali da su mnogi Vesnini stihovi autobiografski.

"Uvijek je dio mene u svim pjesmama, dakle baš u svim. Naravno da se sjećam sebe tada, zašto sam je napisala, a tko je bio on, tko sam bila ja. Naravno. Uvijek je dio mene u tome", otkrila je Vesna.

S njezinom autorskom skladbom "In the Disco" koju je otpjevao Deen, Bosna i Hercegovina 2004. na Eurosongu je zauzela 9. mjesto. A dvije godine ranije predstavljala je Hrvatsku na najpoznatijoj europskoj pozornici. Ovog puta s pjesmom Milane Vlaović "Sasvim sigurna", koju je otpjevala na engleskom jeziku i osvojila odlično 11. mjesto. Pitamo se bi li nekadašnja kraljica popa iskušala treću sreću na Eurosongu?

"Bi, opet bih išla ponovo, zašto ne, ako imam dobru ideju i u nju čvrsto vjerujem", zaključila je.

A mi čvrsto vjerujemo da ljubav koju će probuditi 29. travnja u Domu sportova više nitko neće moći ugasit i da jutro, kao u njezinoj poznatoj pjesmi, neće donijeti kraj!

