Feminem se vraća na hrvatsku glazbenu scenu - naslovi su koje je posljednjih dana teško izbjeći pa smo morali saznati što je to ponovno spojilo tri dame. Pamela, Neda i Nika otvoreno su progovorile o tome gdje je puklo, kako funkcionira novi, a opet stari Feminem, te kako uspješno žongliraju između karijere i obitelji.

Puno smo desetljeće čekali vidjeti ove tri dame ponovno na okupu, no čini se da se čekanje isplatilo jer Feminem ima svaku namjeru po drugi put poharati scenu.

''Razlog zbog kojeg smo se sastale je isključivo ljubav, nama je falio projekt Feminem. U biti je ta ideja nastala na jednom snimanju božićne pjesme i tu smo definitivno odlučile idemo ponovno'', govori Pamela.

''Nastojat ćemo nastaviti tamo gdje smo stale, radit ćemo dobru glazbu, dobre nastupe i nadati se da će ljudima to biti jednako dobro kao i prije 10 godina'', priča Neda.

Prvi singl simboličnog naziva ''Zajedno'', nastao je u rekordnom roku. U svega nekoliko sati djevojke su osmislile tekst i kliknule s pjesmom.

Među njima nikada nije držala vodu onu stara kako je žena ženi vučica, zato je i ponovno okupljanje bilo lakše. Razlog raspada grupe bio je vrlo benigan.

''Htjele smo se ostvarit kao majke. Gledajući sad u prošlost možda smo se i mogle to žonglirati, ali kad imaš 20 godina ti misliš da je trudnoća i dijete da si ti gotovo to je to'', priča Pamela.



''A onda smo skužile da zapravo možemo sve. I biti majke, i raditi, i biti žene i prijateljice, mislim da smo imale premalo samopouzdanja.

Bit žena u tom poslu je teško samo po sebi, dosta putovanja, odvajanja od djece ali sada sve tri imamo istu situaciju tako da se razumijemo'', priča Nika.

Čak ih nije usporila ni Nikina slomljena ruka.

''Ma ja sam toliko uporna, ako sam mogla multiplu, mogu i slomljenu ruku, mene ti ništa ne može zaustaviti. A imam ekipu koja je bil, ti prvo riješi zdravlje to je najbitnije. Lijevom rukom mogu mikrofon, ako ne cure će mi stalak držati. Sve se može'', kaže Nika.

Iako zasad paralelno nastavljaju i s obvezama solo angažmana, njih će biti sve manje jer Feminem je projekt koji traži odricanja.

''Malo opteretimo supruge, malo bake, malo dadilje, malo vučemo djecu sa sobom. One čuvaju moju Mariju na sastancima i tako'', priča Pamela.

A supruzi su i više od moralne potpore.

''Super, on je odmah zvao Nedu i pitao me je l' može opet biti u spotu jer je bio u ''Sve što ti nisam znala dati'', priča Pamela.

Oni najmanji, pak, potpuno su imuni na popularnost svojih mama.

''Moj sin misli da su sve mame pjevačice'', otkriva Pamela.



''Mojoj maloj kad je rekla curica u školi, Nika Antolos pjevačica ništa joj nije bilo jasno'', otkrila je Nika.

No geni su u ovom slučaju, čini se, jači od svega.

''Ja mislim da će moj biti DJ ili producent, on samo stranu glazbu sluša, a da vidite kakav ukus ima, to što on sebi pušta…'', otkriva Pamela.

''Ja svoje dijete volim najviše na svijetu. Ne može dva tona pogoditi, a uporno hoće biti pjevačica, a s obzirom kakva je hrvatska scena možda joj to i uspije, al jedan dan bi bila časna, drugi dan policajac'', priča Nika.



''Ja je nažalost ne mogu spasiti od glazbe, a pjeva bolje od mene'', priča Neda.

Mlađa generacija ipak će malo morati pričekati jer originalni Feminem namjerava živjeti prema svojoj krilatici.

