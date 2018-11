Vatrogasci, legendarni bend s osebujnim obradama, ponovno se sastao. Zašto su imali tako dugu pauzu te tko im je na estradi najveća inspiracija?

Sjećate se hitova ''Mala Čiči'', ''Vatrogasac Mirko'' ili ''Milo Znoje'', prepjeva Škorina ''Milo moje''?

Vatrogasci su nizali obrade, uveseljavali publiku, i onda nestali sa scene. Iza njihovog pjevača Gugija - težak je životni period. No nakon njegova ozdravljenja dečki se vraćaju na scenu.

''Tu smo mi cijelo vrijeme, međutim u zadnjih deset godina, zapravo prije deset godina je mene, napali su me ti morski plodovi, malo sam imao rak i to, pa smo malo uz deset operacija pa smo malo slabije svirali, ali sad smo se evo izdigli ponovo, možemo napraviti pedeset sklekova i idemo dalje'', kažu nam.

Njihova prva pjesma snimljena je 1991. godine. I to sasvim slučajno. Tadašnji član benda snimio ju je tijekom pauze od snimanja.



''On vam je uglavnom radio u studiju kod Senada od Bosne i sad u nekoj pauzi dok su čekali za snimanje su su iz zeke peke napravili pjesmu Vatrogasac Mirko i to je biti bila najpreslušanija pjesma među muzičarima i tako je u biti krenulo'', prisjećaju se.

Svoj povratak najavljuju s čak dvije nove pjesme. Singl naziva ''Krava'', zapravo je obrada hita Billya Idola. Dečki ističu da je inspirirana istinitim događajem tj prema aktualnoj situaciji u Hrvatskoj! Druga je pak ljubavne tematike. Parodija na hit Bore Čorbe: Volim žene



''Mi smo mladići iz, 41-e jel? Koje si ti? Mi smo odhranjeni na toj muzici, pa onda uglavnom po tom principu smo i odabrali te pjesme, a tu smo na Volim žene probali spojit Dalmaciju i Zagorje i probali to ukomponirati u veselicu'', objašnjavaju nam.

Veselje im je i misija, i žele oduševiti smijehom, lošom i dobrom glazbom i još boljom zezancijom! Odluku o tome koju će pjesmu obraditi prilično je jednostavano donijeti.



''Uglavnom mi obrađujemo pjesme koje su u samom vrhu. Znači odeš, aha 100 milijona pogleda - e ta je dobra'', pričaju.

Najveća inspiracija za pjesme im je Severina. Očarani pjevačicom prije četiri godine snimili su i spot za parodiju "Uno momento". Za razliku od skupocjene Severinine produkcije, njihov je spot koštao cijelih 25 kuna.



''Ona je najbolja na ovim prostorima i uglavnom volimo ju'', priznali su.

Njihove šaljive obrade drugi glazbenici većinom su dobro primili, no priznaju bilo je izuzetaka?



''S nekim muzičarima smo možda nekad imali problema, ali mislim štos je u tome, mi uglavnom obrađujemo pjesme od vrha'', objašnjavaju nam.

Do sad su snimili čak 13 studijskih albuma i dva kompilacijska. A, pjevati parodije kažu, uvijek im je bilo zadovoljstvo:



''Ljudi su to prepoznali prihvatili i kad krene, samo furaj. Ovi iza nas su skužili tek sad da postoji stolno bijelo'', zaključuju.



Na svojim nastupima uvijek oduševe publiku pa smo sigurno da će tako biti i 10. studenog u jednom novozagrebčkom klubu.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.