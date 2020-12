Ovo je priča o junaku velika srca, nesebičnosti i davanju. Upoznat ćete mladog vatrogasca kojem humanost nije samo u opisu posla. Doniravši matične stanice iz svoje krvi, Karlovačanin Antonio nekomu je spasio život. Priču pogledajte u videu IN magazina.

Sljedeća priča je priča o nesebičnosti, davanju i junaku velika srca. Imate priliku upoznati mladog vatrogasca kojem humanost nije samo u opisu posla. Karlovčanin Antonio Cvitak darovavši matične stanice iz svoje krvi nekome je spasio život.



''Osjećaj je stvarno lijep. Mislim da nema ljepše stvari nego nekom spasiti život. Važno je pomagati jer se i mi možemo naći u istoj takvoj situaciji'', kaže.



I baš se tim mislima vodio mladi Antonio kada se upisao u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Svoju krv za tipizaciju dao je prije četiri godine, kada je u Vatrogasnom centru organizirana akcija u suradnji sa Zakladom Ana Rukavina. A ovog kolovoza uslijedila je potvrda da je Antonio kompatibilni darivatelj. Poziv iz Registra koji je nekomu spasio život.



''Prvo nisam mogao vjerovati. Išao sam pogledati malo na internet i onda sam shvatio da je to jako rijetko da se mogu dvije osobe tako pomoći i jednostavno sam odlučio da ću to napraviti. Nisam dvojio nimalo'', rekao je.



Nije ga zastrašio ni postupak leukafereze koji mu je liječnik detaljno objasnio. Potencijalni darivatelji u Hrvatskom registru premašili su 65 tisuća, a broj transplantacija iz Hrvatskog registra je 123.



''Osoba je spojena na aparat. Iz jedne ruke krv ulazi u aparat, gdje se filtrira, a u drugu se krv vraća natrag'', opisuje.



''Nije nimalo bolno, a i da je bolno, kad se sjetite da ćete nekom spasiti život, uopće ne razmišljate o tome'', kaže.



Antonio ne zna komu je darovao stanice, kao što ni ta osoba nije upoznata s time da je Antonio njegov darivatelj. Upoznati bi se mogli tek za dvije godine, na Antonijev ili pacijentov zahtjev.



Iako svaj čin ne smatra herojskim, već građanskom dužnošću, činjenica je da ga humanost krasi od djetinjih dana. Baš kao i želja da odjene vatrogasnu uniformu.



Njegovih vrlina svjesni su i kolege iz Javne vatrogasne postrojbe Karlovac.



''On je takav tip, skroman, ali velika srca. Prilikom intervencija, prilikom određivanja bilo kojih poslova u javnoj vatrogasnoj postrojbi, sve odrađuje sa srcem i dušom'', kaže Robert, zamjenik zapovjednika.



U baš svakoj akciji nastoji dati sve od sebe. A i u slobodno vrijeme djeluje s ciljem da pomaže. Zajedno s ostalim članovima karlovačke motolegije organizira humanitarne akcije za potrebite. Svojim djelima nada se da će potaknuti i druge na isto. Zato sve poziva da se priključe akciji prikupljanja uzoraka za tipizaciju ili jednostavno nazovu humanitarni broj Zaklade Ana Rukavina 060 9000, kako bi se prikupilo što više sredstava za daljnja liječenja hematoloških oboljenja.

