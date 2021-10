Vrata MasterChef kuhinje prošloga su se tjedna zatvorila za Igorom Ivanovićem. Prema odluci žirija, Igor nije najbolje replicirao zadano jelo, što ga je koštalo ostanka u showu. Zašto se s odlukom žirija djelomične slaže, što bi sada promijenio te kakvi novi izazovi očekuju preostale kandidate, pogledajte u prilogu In magazina.

Krem juha od slanutka i graha s prženim žličnjakom od kozica te aromatizirani kreker presudili su Igoru koji je nakon toga napustio daljnje natjecanje Masterchefa.

''S komentarima žirija se slažem djelomično, oni su meni zamjerili što mi je juha bila preslana i što mi je žličnjak izgorio. On je malo bio više pečen, ali po meni nije baš izgorio. A juha da je bila slana, dobro i njihova je bila slana kad sam ju ja probao tako da…ne bih znao što reći'', govori Igor Ivanović.

Sve je pošlo po zlu još kad je tijekom jednog izazova ozlijedio ruku. A to nije bio jedini izazov s kojim se morao nositi.

''Mogu reći da mi je najveći izazov predstavljalo znači snalaženje u novoj kuhinji, u novim uvjetima rada, sve novo, namirnice, začini, ograničen broj namirnica, pa vremensko ograničenje, nešto što mi je predstavljalo najveći problem'', kaže Igor.

Kad bi mogao ponoviti svoju avanturu, neke bi stvari ipak drugačije napravio.

''Da mogu vratiti vrijeme vjerojatno bih izabrao druga jela koja ću kuhati u nekakvom tom izazovu karaktera. Vjerojatno bih to radio smirenije, vjerojatno ne bih išao u širinu, ne bih radio više jela nego bih se posvetio jednom koje bi ispalo malo drugačije, bolje, a ne više jela koja su ispala kako jesu'', kaže.

Svojeg favorita, kaže, ne može izdvojiti jer je s kandidatima proveo premalo vremena. Ipak, jedna anegdota mu je ostala u lijepom sjećanju.

''Najbolja uspomena, kad smo bili u kući, u vili i onda smo imali jedan vic koji smo svi ponavljali, a to je bilo Zdravo grašak. To sad ne mogu ponoviti ali to je bilo zdravo grašak'', kaže.

Kulinarsku avanturu volio bi nastaviti vlastitim projektom.

''Definitivno ću se nastaviti baviti kuhanjem jer to je moja strast, kuhat ću uvijek. Imam jedan plan kako približiti turistima koji dolaze kod nas u Istri više nekakvu tradicionalnu kuhinju ali o tom projektu o tom, potom jer on je još u izradi'', izjavio je.

U Materchef kuhinji postaje sve užarenije. Održan je prvi gastroduel, a kuhanje u timovima pokazalo se kao nimalo lak zadatak. Članovi tima izmjenjivali su se svakih 15, odnosno 10 minuta, što je ispalo zahtjevnije nego što su mislili. Pred timom koji je izgubio novi su izazovi. Kako će se u njima snaći i tko će sljedeći napustiti MasterChef, ne propustite pratiti u novim epizodama Masterchefa na Novoj TV!

