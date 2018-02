Jacques Houdek i Vanna sinoć su zajedničkim koncertom u Lisinskom pokazali zašto ih nazivaju najljepšim glasovima domaće estrade, a već su danas počeli s novima probama.

Iako su zaprijetili debeli minusi, Vanna i Jacques dobro su zagrijali publiku svojim prvim zajedničkim koncertom. Publika je zaključila da je ova kombinacija jednostavno WOW!

''Meni je bilo odlično, Jacquesu je bilo odlično, publika je djelovala kao da im je odlično, ja više impulsa za zaključiti ne trebam'', kazala je Vanna.

Ne treba predetaljno pojašnjavati karijere ovog ''wow dua''. Otkad su se pojavili na sceni pa sve do danas, laskaju im epitetom ''najljepši glas''!

Ipak, uz dobar glas, Jacques je dao do znanja da ljudi često zaborave na druge Vannine adute.

''Kužiš, ja sam baš skrenuo pozornost s tog glasa, to već i ptice na grani znaju, al dajte vi pogledajte te noge ljudi! Ona je u kondiciji, dajte vi shvatite da je ova žena, svakim danom, kao vino, sve ljepša'', kazao je Houdek a Vanna se zacrvenila.

Što se točno dogodilo, pogledajte u video priči. Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.