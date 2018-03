Uz bok slavnog Andree Bocellija u zagrebačkoj Areni stala je i Vanna. Naša pjevačica s tenorom i njegovom suprugom družila se i van pozornice.

Nakon tri godine, jedan od najboljih tenora svih vremena Andrea Bocelli ponovno je nastupio u zagrebačkoj Areni. Svojim maestralnim izvedbama još jednom je dirnuo publiku. Dijelom te čarobne večeri bila je i Vanna, koja je s Bocellijem otpjevala duet - "Canto Della Terra".

„Nevjerojatna večer za mene i moju obitelj. Dio sam priče koja je na trenutak izgledala kao što je u mojim najljepšim snovima. Konačno imam da i tu neku uspomenu. Rekli su mi nemoj ga tako gledati izgledaš kao da si neko udivljeno dijete“, govori Vanna.

Pjevačica priznaje da joj je ovo jedna od najljepših suradnji u karijeri. „Najbolja je fora s njima, s bračnim parom Bocellli. Gospođa Veronica i on još su u 16 sati bili u Toscani, a ja se spremam od jutra. Bocelli je vrlo profesionalan, vrlo skuliran, vrlo pripremljen, točno zna kad treba raditi u tako kratkom periodu i pripremi glas i samog sebe za koncert", kaže pjevačica koja se imala prilike i za čašicu razgovora sa suprugom slavnog tenora.

"Zanimljiv razgovor vodio se oko uvođenja tih novih pjesama između njegove supruge i mene. Osim nekih drugih sitnih razgovora koji su išli u vrlo širokom smjeru od djece do svega, nekih intimnih stvari koje gode mojoj taštini“, otkriva Vanna.

Osim dueta, Vanna je otpjevala još jednu pjesmu, a za nastup se, kaže, temeljito pripremala s Martinom Tomčić Moskaljov i Ivanom Husar Mlinac. Priznaje da je prije nastupa imala tremu, osobito na probi.

„Tad me bilo frka jer sam znala da je dirigent, ta spona s Bocellijem koji će njemu reći ova je ili nije. Kad mi je on rekao ma brava, brava, ja sam rekla ahhh“, sa smiješkom se prisjeća Vanna.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.