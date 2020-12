Vanna, Mladen Grdović, Sanja Doležal, Matija Vuica i Petar Pereža za vas imaju poruku kako možete pomoći radu Zaklade Ana Rukavina.

Rad Zaklade Ana Rukavina ni u ovim teškim vremenima nije stao, no treba im vaša pomoć. Pratite koncert ''Želim život'' na Novoj TV 19. prosinca i pozivom na broj 060 9000 donirajte sredstva kako bi se Anin san nastavio te se spasili mnogi životi. Brojne zvijezde to su već učinile. Vanna, Mladen Grdović, Sanja Doležal, Matija Vuica i Petar Pereža za vas imaju poruku kako možete pomoći.

"Važno je biti dobar jedan prema drugome i brinuti o drugima, posebno u ova neka čudna, teška i tužna vremena. Zato i ove godine podržite rad Zaklade Ana Rukavina pozivom na broj 060 9000. Budite s nama i pomognite", apelira Sanja Doležal.

"Ovim putem vas molimo da podržite Zakladu Ana Rukavina pozivom na 060 9000", poručio je trener Hrvatske hrvačke reprezentacije Anton Đok.

"Pozivam vas da podržite rad plemenite i superuspješne Zaklade Ana Rukavina i to pozivom na broj 060 9000", pozvala je sve pjevačica Vanna

"Odazovite se ovih dana humanitarnoj akciji naše drage Ane Rukavina, već tradicionalno i u što većem broju, da se priključimo svi zajedno", poruka je pjevača Mladena Grdovića.

"Želim vas pozvati da i ove godine pokažemo da nam je stalo do onih kojima je pomoć potrebna,zato zajedno slavimo život i podržimo Zakladu Anu Rukavina pozivom na broj 060 9000 jer samo zajedno možemo učiniti puno", izjavila je modna dizajnerica Matija Vuica.

"I ove godine potrebni smo jedni drugima više nego ikad. Mjesec je prosinac, mjesec darivanja pa pomozimo onima kojima to zaista treba. Zajedno s prijateljima iz Zaklade Ana Rukavina pozivam vas da to učinite već sada pozivom na broj 060 9000 donirate za rad Zaklade i za spašavanje života. Humanitarni broj telefona otvoren je sve do kraja prosinca", poručio je voditelj Petar Pereža.

