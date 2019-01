Iz zlatnog doba hrvatskih misica, sredine devedesetih, dobro pamtimo Vanju Rupenu.

Miss Hrvatske 96. godine Vanja Rupena otkriva detalje idiličnog braka, majčinstva i života u Italiji.

Nije pristojno damama otkrivati godine pa recimo samo da su prošle 23 otkad je Vanja Rupena proglašena najljepšom Hrvaticom. Ovu izvanserijsku ljepoticu iz zlatnog doma domaćih misica danas rijetko vidimo na malim ekranima.

Vanja Rupena (Foto: Bojan Zibar/Zvonimir Ferina)

"Pa, nema me jer te život kad se najmanje nadaš odvede na neki drugi put, a ja sam već 20 godina u inozemstvu i valjda se to tako dogodi, valjda mi je takav horoskop", objasnila je Vanja.

Miss Hrvatske 1996. godine na svjetskom nas je izboru u Indiji predstavljala sa samo 18 godina.

"Meni je bilo jako teško, a reći ću, zato što sam ja valjda jedna od rijetkih misica kad je dogodine predala krunu bila najsretniji čovjek na svijetu. To je zato što je moj karaker takav, ja sam jednostavna. Nema to veze s karakterom, ali vjerojatno zato što sam odgojena u sportskoj obitelji, ne volim ja te pompe, ne volim evente", priznala je Vanja.

Danas ova Istrijanka živi na relaciji Milano - Bari, a svi koji je poznaju reći će ''To je uspješna žena''.

"Za nekog možda uspješna žena, za sebe jesam jer imam obitelj, zdravu, uravnoteženu, imam sina koji je sad krenuo u školu i to je meni sad najveća sreća", izjavila je Vanja.

Ljubav s talijanskim ekonomistom Raffaeleom Franciosom traje već 12 godina, a šestogodišnji sin Giovanni njihova je najveća sreća.

"Ja sam totalno, sto posto podređena njemu. Dirigira me maksimalno, to se nikad ne bi moglo reći za jednog ovna, ja sam ovan, dosta tvrdoglav i težak na svoj način. U početku sam mislila 'neću ga ni razmaziti, bit ću Hrvatica i kako ja kažem, tako će biti', Možda je taj talijanski mentalitet, taj jug gdje ja živim. Moguće je da me je i ta klima malo promijenila, pa se Vanja jednostavno malo opustila i manje razmišlja o stvarima o kojima je prije razmišljala."

Umažanka je prije titule misice bila perspektivna rukometašica. U Italiji je imala uspješnu karijeru modela, radila je i kao televizijska voditeljica, a slobodno možemo zaključiti da je s godinama sve ljepša i sretnija. Razlog tomu je i njezin suprug, koji ju drži kao kap vode na dlanu.

"Ja sam našla jaču osobu pored sebe. Defintivno sam jedino za muža mogla imati jaku osobu, da ne govorim inteligentnu, zgodnu, meni je ipak važno da mi je muž i zgodan. Imam i to. I visok je", otkrila je.

Vanja je odlučila iskoristiti svoje iskustvo i znanje iz svijeta modelinga i u potrazi je za novim ljepoticama koje će osvojiti svijet mode.

"Okupiraju me mlade i zgodne cure. Ja sam sad već jedno tri godine modni agent. To me jako veseli i jako volim biti u tome. Danas samo najbolje opstaju. Ne mora to biti i najljepša cura danas, nego ona koja će izdržati, koja će biti ustrajna u svemu, koja će biti uporna, koja će htjeti i voljeti to što radi", objasnila je Vanja.

Čini se da bismo svakako trebali poslušati savjete ove dame koja je trenutke ponosa i sreće nanizala i u poslovnom i u privatnom životu.

