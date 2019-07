Mentorica ''Plesa sa zvijezdama'' Valentina Walme višestruka je državna prvakinja u standardnim i latinoameričkim plesovima, a njezina pojava mami uzdahe. Sve češće je ubrajaju i na listu najljepših Hrvatica. Nama je pak otkrila tajne svoje zanosne figure ali i kuca li njezino srce za nekog posebnog muškarca.

Show Nove TV "Ples sa zvijezdama" završio je prije nekoliko mjeseci, no Valentina Walme i dalje pleše, i radi sto na sat.

"Dosta je nagužvano sve. Vratila sam se s godišnjeg točno prije tjedan dana i nisam stala", priznala nam je Valentina.

Nakon završetka snimanja showa njezin se život itekako promijenio i postao užurbaniji.

"Jako sam zahvalna na "Plesu sa zvijezdama". Puno toga se promijenilo, posao je buknuo, baš sam sretna što mogu raditi ono što volim, upravo zahvaljujući showu", otkrila nam je.

Valentina je profesionalna plesačica i iza sebe ima niz natjecanja na kojima je nastupila.

"Osim državnih prvenstava koje sam uglavnom osvajala s bratom Alanom, zapravo mi je najdraže što smo, jedni od rijetkih, prešli u A kategoriju koja je najjača kategorija u standardu i u latinu u istom danu. To znači da smo ih gurali jednako dobro. Dosta je tu odricanja, ali to je ono što sam oduvijek htjela. Od svoje šeste godine idem na treninge svaki dan. Tu nema dječjih rođendana, izlazaka. Možda bi neki rekli da sam zakinuta, ali ja to ne bih rekla. Sretna sam što mi je tako bilo jer me je ples naučio disciplini, omogućio upoznavanje novih ljudi, kultura, rasa, nacionalnosti", objasnila je Valentina.

U onome čime se bavi oduvijek je imala podršku obitelji, zapravo je cijela obitelj na neki način uključena u ples.

"Plesala sam s bratom, mama mi je pomogala u izradi haljina, osmišljavanju kostima. Tata me vodio na turnire, što međunarodne, što domaće. To je stvarno bilo super", priznala je.

Valentina se može pohvaliti fantastičnom linijom za koju je zaslužan ples, ali i još nešto.

"Ples je sigurno zaslužan, ali i genetika", priznala nam je Valetina.

Obzirom na puno posla, zanimalo nas je kakva je situacija na ljubavnom planu i ima li vremena za ljubav i kakav bi je muškarac mogao osvojiti.

"Uvijek treba imati vremena za ljubav. Moja ljubav trenutno je ples i to što ja radim, tako da za to sad nalazim vremena, ali naravno ako se dogodi ljubav, nikad ne znaš. Ne znam kakav bi me frajer mogao osvojiti, neki poseban za mene", s osmijehom je zaključila Valentina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.