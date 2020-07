Macarena, lambada, twist, gangham style, samo su neke od pjesama čije su koreografije zaludile svijet i upisale se na listu najpoznatijih plesnih pokreta. Naš vam Davor Garić uz pomoć višestrukih državnih prvaka u svim plesnim kategorijama, Valentine i Alana Walme, donosi malen podsjetnik na slavne koreografije.

Uz velike svjetske hitove često u paketu dolaze i prepoznatljive koreografije ili pokreti koje zapleše cijeli svijet.

"Mislim da nema većeg zadovoljstva za koreografa nego kad njegovu koreogafiju, pokrete ili korake, otplešu ljudi iz cijeloga svijeta. Koreografije, odnosno plesni pokreti su uglavnom toliko jednostavni baš iz razloga da ih svi mogu popamtiti", otkrili su nam Valentina i Alan.

Ako netko ne zna macarenu i njezine slavne pokrete, vjerojatno živi u špilji ili ispod staklenog zvona.

"Mislim da će Macarena zauvijek ostati evergreen. Mislim da čak danas ne postoji osoba koja nije čula Macarenu i koja ne zna plesat Macarenu", zaključila je Valentina.

"Loša stvar kod Macarene je da pjesma govori o nevjernoj djevojci koja je pervarila svog dečka dok on služi vojni rok, a dobra stvar je da je toliko catchy da čim je čujete bokovi sami krenu, ruke same krenu", dodao je Alan.

Ljeto, more, vruć pijesak i strastvena lambada. Nakon nekoliko verzija, hit grupe Kaoma zaludila je svijet.

"Lambada se još može nazvati i plesom ljubavi. Muškarac i žena plešu u bliskim kontaktu, može se reći čak u zagrljaju", otkrila je Valentina.

Mladi sa sve četiri strane svijeta dobro znaju ovaj pokret. Ako ne znaš floss, nisi cool.

Floss je 2016. proslavio jedan tinejdžer, a taj internetski plesni trend koji je zaludio mlade diljem sijeta, vuče korijene iz jedne računalne igrice. Floss na prvi pogled izgleda zaista jednostavno, no ja bih rekla da je za taj pokret potrebno jako puno koordinacije te prije nego pokušate nekog impresionirati, dobro ga uvježbajte", poručili su sestra i brat Walme.

Moonwalk, poznat i kao backslide, sinonim je za Micheala Jacksona i njegovu Billy Jean.

"Moonwalk je diljem svijeta proslavio Michael Jackson, nama svima itekako poznat, no prije njega i drugi su ga glazbenici pokušali izvest, ja bih nadodala da mene dan danas taj pokret ostavlja bez daha", priznala je Valentina.

Gangham style je izvan svih kategorija. Ovaj je ples na Youtubeu pogledan 3, 7 milijardi puta.

"Gangham style je pokorio svjet 2012. godine. Taj jednostavan pokret stvarno svima izmami osmijeh na lice, jako je zabavan i jako je catchy. Gangham style je odličan primjer kako jedan blesavi pokret može zaludit cijeli svijet. Ja mislim da nema osobe koja ne zna taj plesni pokret", zaključili su.

Twist se pojavio početkom 60-ih i proglašen je prilično skandaloznim. Dakle, idealan da zaludi mlade brzinom svjetlosti.

"Twist je svjetskim fenomenom napravio pjevač Chubby Checker, a ja ne znam osobu koja ne zna hitove "The Twist" ili "Let's twist again", izjavio je Alan.

Madonna je osamdesetih zaslužna za popularizaciju ovog plesa vogue koji je toliko jednostavan, a efektan da vas u trenutku pretvara u kraljicu plesnog podija.

"To su zapravo poze modela koje su jako graciozne i slobodno probudite unutarnju divu u sebi", objasnila nam je Valentina.

Beyonce, njezin singl ''Single ladies'' i popratne pokrete znaju i one slobodne, ali i udane, razvedene, a bome i one kojima ne pada na pamet da im on stavi prsten.

"Single ladies je ja bih osobno rekla himna slobodnih djevojaka i svaki put kad se ta pjesma pojavi u klubu, sve cure i svi muškarci se dignu i svi krenemo čagat...Put a ring on it", otkrila je Valentina.

Bez obzira na to jeste li na plesnom podiju ili u svojem dnevnom boravku, oslobodite se i zaplešite - život u trenutku postaje ljepši.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.