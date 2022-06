Uzeti suprugovo prezime ili zadržati svoje? Mnoge žene prije udaje pomno razmišljaju prikloniti se tradiciji i promijeiti prezime ili, poput mnogih danas, muževo nadodati na svoje. Maja Šuput dodala je Tatarinov, Žanamari je svoje potpuno promijenila, a Borna Kotromanić ima jedinstven slučaj kada je prezime u pitanju. Promijeniti prezime ili ne, pitanje je sad, a slavne su dame svoje mišljenje otkrile Davoru Gariću za In magazin!

''Za medije sam Maja Šuput, na papirima sam Maja Šuput Tatarinov, a u duši sam Maja Tatarinov'', započela je priču o prezimenima nakon udaje Maja.

A na svoje, javnosti dobro poznato prezime Lugomer, Lucija je nakon udaje, baš poput Maje, dodala prezime svojeg supruga.



''Ja sam od prve kad sam komentirala među ostalim i taj dio sa svojim sadašnjim suprugom, ja sam rekla da bih voljela nadodati njegovo prezime, tako da sam i dalje Lucija Lugomer uz to još jedno prezime. To mi je nekako...i dalje sam svoja, ali sam i njegova, i onda ja to kombiniram kako meni paše'', kaže Lucija.

To nije dolazilo u obzir kad se udavala Žanamari Perčić, djevojački Lalić.



''Meni je trebalo dosta dugo da se ja izborim da meni mediji pišu prezime Perčić koje je i meni osobno to značilo jer nekako ta promjena prezimena za mene je simbolična, kao, tvoja sam! Isto kao što mi je jako bitno nositi prsten vjenčani, a neki to nose taj dan pa im onda kao smeta. Ja sam ga evo idanas isfurala i tu sam nekako romantičarka i zbog toga sam ga promijenila u potpunosti'', priča Žanamari.



Borna Kotromanić pak ima jedinstven slučaj podrijetla svojeg prezimena. Mnogi je poznaju kao Bornu Rajić, prema bivšem suprugu, no to je davno zaboravljena priča.



''Ja bih čim manje da se tradicija petlja u takve stvari, jer mislim da ipak biram svoje prezime. Ja evo sam isto odabrala to svoje Kotromanić, ne po babi ni po stričevima, nego po svom vlastitom nahođenju'', otkrila je Borna.



''Kao prvo, Harapinka sam zadnja. Htjela sam prezime Harapin svakako ostaviti uz sebe, i navodno u toj kombinaciji s Tihana i Zalepugin, to mi je jedino sretno po numerologiji. Onda, za Zalepugin sam se borila, međutim postojala je već prije gospođa Zalepugin, pa sam ja onda dodala svo troje, osim toga, kad me potpisujete, to traje dugo, onda me se mora vidjet'', kaže Tihana Harapin Zalepugin.



''Ja sam igrom slučaja izostavila muževo prezime, kada smo se ženili u Milanu, i poslije ga više nisam promijenila. Svi su me prekrstili u Boban, a nikad nisam bila Boban. Ja sam uvijek bila Lončar, zato je moja linija bila L.L., a ne nekakav umjetnički naziv...zato kaj nikad nisam bila Boban. Mi te svi znamo kao Leonardu Boban, a nikad nisi bila Boban. Jer sam se udala za njega pa sam vam svima bila Bobanica i Boban, ali stvarno, prezime je uvijek bilo moje'', priča Leonarda.



Promijeniti prezime ili ne, upitali smo i dame koje još nisu izgovorile sudbonosno DA.



''Evo, nećeš vjerovati, ja sa svojom mamom jako puno raspravljam o tome jer ja kažem da svoje prezime neću mijenjati, jer sam jako ponosna na njega i dugo sam gradila svoje ime da bude prepoznatljivo, i sad ga ići mijenjati zbog čovjeka, ne želim! Možda nadodam, možda! Ali svoje prezime neću mijenjat! Mama mi kaže - ''Promijenit ćeš ga!'', ''Ne neću ga mijenjat!'', priča Ivana Čuljak.



''Ja imam sreću što imam toliko zvučno ime da me ljudi više znaju pod Domenica nego pod Domenica Žuvela. Jednog dana, ne bi imala problem ni promijeniti, mislim da ne bih čak dva, to mi je predugo. Prvo, presporo pišem, i sad da još moram napisat Domenica i dva prezimena, to ne bih nikad napisala, tako da ću sigurno samo jedno imat'', kaže Domenica.



Čini se da je promjena prezimena ipak vrlo osobna i individualna odluka pa univerzalnog savjeta nema.



''Nemam ja neka instant riješenja u rukavu, ono što je bitno po meni je da svatko to čini onako kako mu srce nalaže i da iza toga zaista stoji, da je ta odluka odraz njegove želje, a ne nekog običaja i da to bude po defaultu. Ja bih voljela da si malo više uzmemo slobode i da o takvim stvarima malo više promišljamo'', kaže Borna Kotromanić.



''Ne mislim sad nekom savjetovati napravi tako ili tako, ljudi su iz nekih drugih razloga izrazito vezani za svoje prezime, pogotovo ovako u javnom životu. Mene i dan danas ljudi zovu Žanamari Lalić, neko vrijeme sam se ja malo i ljutila kao, ''Sram vas bilo zar ne znate da sam udana?'' ''Ma znamo, ali to nitko ne mijenja!'' onda sam kasnije skužila da stvarno nema veze'', priča Žanamari.



''Glavno da se ljudi vole'', zaključila je Domenica.



S promijenjenim prezimenom, samo svojim ili oba, potrudite se da ne dođe do rastave nego da ljubav cvjeta svakog dana.

