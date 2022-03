U nedjelju će se održati 94. dodjela Oscara. Pripreme za crveni tepih su u punom jeku, a to znači da nominirani i uzvanici ovih dana užurbano posjećuju salone uljepšavanja. Kojim tretmanima se podvrgavaju kako bi na dojeli zabljesnuli istražila je Ana Vela za In magazin!

Na last minute letove, last minute putovanja i raznorazne last minute ponude već smo se naviknuli. No jeste li znali da postoje last minute tretmani uljepšavanja. Jedan od njih je red carpet peel.

''Red carpet nas jednostavno povezuje s jako bitnim svečanim događajima i kao takav je zapravo nastao u Hllywoodu gdje su ga zvijezde zvog izlaska na Red Carper primjenjivale na kožu lica zbog čega su imale jedan nevjerojatno lijepi sjaj i teksturu kože'', govori dr.sc, Ivana Nola, dr. med., spec. dermatovenerolog.

Radi se o jednoj vrsti površinskog peelinga.

''S obzirom na to da se peelinzi razlikuju po svojoj jačini i sastavu na površinske, srednje i na duboke peelinge, za jedan nama jako važan događaj koristimo red carper peeling koji se sastoji od kombinacije blažih kiselina i može se nanijeti dan, dva prije nama bitnog događaja'', objasnila je Nola.

Neke od holivudskih zvijezda koje vole ovakav način ulljepšavanja su Angelina Jolie, Jennifer Aniston i Kim Kardashian. Njihov savršen ten na crvenom tepihu nije slučajnost jer peeling brzo obnavlja kožu.

A iako se u Hollywoody sve čini savršeno, ima glumica koje muku muče s aknama. Jedna od njih je Zendaya koja se potužila da je muče one na prsima i leđima. Da bi zasjala na crvenom tepihu mora početi paziti na rutinu uljepšavanja mjesec dana ranije. Stručnjaci upozoravaju da su i zvijezde, poput svih nas, uoči važnih događaja - u stresu.

''Hormoni rade, kortizol je povišen i vrlo su česte pojave akni, pa da bi to izvjegli koristimo istu dnevnu rutinu. Jedino ono što bih napomenula, a što sam primijetila u ovih svojih puno godina prakse je da mi dolaze žene koje nemaju svoju dnevnu rutinu čišćenja lica. Uveden je tonik koji je jako bitan faktor za hidrataciju i koji nam omogućuje da poslije imamo lijep i blistav ten kao pripremu za samu šminkju'', govori Manuela Šapro, vlasnica salona za uljepšavanje i zdravo mršavljenje.

Nakon toga slijede tretmani za sintezu prirodnog kolagena.

Svi oni koji imaju problema s opuštenim tonusom kože, poput Hellen Miren, koja izgleda nevjerojatno sa svojih 76 godine, s tretmanima će početi i dva mjeseca ranije, a dva tri dana prije...

Tretmanom će koži dati prirodni sjaj jer će je obogatiti....

Kako bi uz lice na crvenom tepihu imale i savršeno tijelo većina glumica provodi detox vodom.

Sve počinje 24 sata prije dodjele laganim obrokom bez masnoća.

''Do ručka sljedeći dan ništa drugo se ne konzumira, ali se mora popiti najmanje 2,5 do 3 litre vode, međutim, možemo raditi i duži detox, recimo dva do tri dana, i tada je jako dobar rezultat s biljnim čajevima i voćnim sokovima'', govori dr. Vlaho Šparo, fitoaromaterapeut.

''Nakon detoksifikacije tijelo će izgledati ljepše i koža će izgledati ljepše pa ćemo biti zadovoljniji'', zaključila je Vesna Miličić, vlasnica kozmetičkog salona.

Što nas dovodi do najmoćnijeg dodatka na našem licu, a to je osmijeh. Ako smo zadovoljni sobom, on neće izostati pa će i pojava na crvenom tepihu biti upečatljivija.

