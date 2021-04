U velikom smo tjednu. Najveći kršćanski blagdan je pred vratima. Lani smo Uskrs dočekali u strogom lockdownu, ove godine situacija je ipak malo bolja pa je ekipa IN magazina poznate Hrvate pitala kako se pripremaju za Uskrs, kako će ga provesti te koja je hrana nezaobilazna na uskrsnoj trpezi.

Blagdan nad blagdanima koji donosi nadu, mir i radost, to je Uskrs. Vjernici se za nedjelju koja dolazi pripremaju 40 dana tijekom korizme.

''To su mi lijepi blagdani za koje volim biti kod kuće, to mi je od djetinjstva ostalo i tako podijelim sa svojim najbližima sve ono što ide uz to i uživam u tome'', kaže Jasna Zlokić.

''Čovjek kad mene vidi to ne bi rekao, ali ja zaista volim praznike, volim blagdane, jako ih poštujem i vrlo sam tradicionalan'', govori Marko Grubnić.

''Najviše se veselim uskrsnom doručku i misi'', kaže Ankica Dobrić.

Upravo uskrsni doručak tradicija je kojoj se mnogi najviše vesele.

''Ja se najviše veselim tome što ću jesti šunkicu, jaja i mladi luk'', priznaje Nives Celzijus.

''Moja mama je jako tradicionalna, kad su nekakvi blagdani, obvezno se boje jaja, peče se sirnica, tradicionalni uskrsni doručak, riba se sprema, bakalar'', priča Anita Dujić.

''Farbamo jaja, kuhana šunka, uvijek je to kod mene vrlo tradicionalno'', kaže Grubnić.

''Pa šunka ne, jedne godine sam je kuhala, ali to radije kupim gotovo. Sve drugo, naročito kolači, to me najviše veseli'', priznaje Ankica Dobrić.

Kad su jaja u pitanju, i tu će mnogi dati mašti na volju, pogotovo oni najmlađi.

''Bojimo u kori od luka, crtamo voskom po njima. Djeca stavljaju jaja na neko malo bodljikavo stabalce, tako da za Uskrs kitimo nekakvo drvce. Neke sitnice, nema ih puno, ali ih volimo i njegujemo'', govori Marijana Mikulić.

''Najviše volim Božić, ali Uskrs je drugi praznik koji uvijek obilježavamo, uvijek su tu neke posebne dekoracije. Volim da mi u dom s Uskrsom dođe proljeće'', kaže Grubnić.

U svemu tome ipak ne smijemo zaboraviti onu najvažniju, duhovnu dimenziju ovog blagdana.

''Svake me godine na poseban način dira i obrati i drago mi je da to mogu podijeliti sa svojom obitelji. Najvažnije je zajedništvo, to se ne propušta. Svi smo na okupu, onda je Uskrs najbolji i najposebniji'', kaže Blanka.

Prošle godine Uskrs je bio potpuno drugačiji od onoga na kakav smo navikli.

''Prošli Uskrs ostat će mi u pamćenju jer je bio lockdown, svi smo bili razdvojeni. Ja sam na kraju ipak imao svoj Uskrs, uspio sam nabaviti cvijeće, iako je bilo jako teško'', prisjetio se Grubnić.

Iako nas korona još nije pustila na miru, ove godine situacija je ipak barem malo bolja nego lani, pa će i Uskrs više nalikovati na onaj "stari normalni".

''Ovaj Uskrs otići ću malo do mora, u Istru, na svjež zrak, ali i dalje ću imati sjajno uređenu trpezu, dekoraciju. Idem sa svoja dva psa, bit ćemo na suncu, kraj bazena, bit će to malo drugačiji Uskrs'', kaže Grubnić.

''Planiram uskoro sa Lili otići na Čiovo kod svojih i bit ćemo desetak dana dolje, ona strašno voli baku i dida, dolje su mali nećaci, njezini rođaci'', otkriva svoje planove Anita Dujić.

Najveći kršćanski blagdan je pred nama. Neka nam svima donese vjeru u to da bolji dani dolaze.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.