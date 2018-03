Prijašnji pobjednici showa "Tvoje lice zvuči poznato" vraćaju se u velikom stilu pod svijetla reflektroa već u prvoj emisiji.

U nedjelju počinje dugoočekivana peta sezona showa "Tvoje lice zvuči poznato". Već u prvoj emisiji, pod svjetla reflektora, u velikom se stilu vraćaju i bivši pobjednici. Otkrili su nam kako su se pripremali, za koje uloge te kako su slavili dosadašnje uspjehe.

I dok su jedni s ove pozornice sišli relativno nedavno, drugi se na njoj nisu našli već nekoliko godina. No, svi su, priznaju, jedva dočekali ponovno se popeti na nju. "Osjećaj je fantastičan, moram priznati. Mislim da smo svi mi nekako potajno jedva čekali da se ovo dogodi", priča Saša Lozar. "Evo, nakon duge utakmice, vratio sam se ponovno, mislio sam da sam van forme, ali totalno sam unutra", dodaje Mario Petreković.

Iako je obavijena velom tajne, i od ove sezone mnogi imaju velika očekivanja. "Pa da bude najgledanija kao i do sada", želi novoj sezoni Damir Kedžo. "Očekujem puno dobre zabave, očekujem sjajne kandidate, bolje nego prošle sezone, očekujem jednog maestralnog pobjednika", dodala je Celzijus.

Njihovim pobjedama najviše su se veselili njihovi najbliži. "A mama, klasika, Taisha, uglavnom cijela familija, ali mislim da je Taisha bila najveći fan", priča Nives. "Kćer definitivno, kćer je definitivno bila oduševljena s mojim pobjedama i po njoj sam trebao pobijediti svaku emisiju", dodao je Lozar. "Čudno je za čuti, ali nitko od mojih bližih, svi su me se odrekli, otac me se odrekao nakon drugog nastupa - Beyonce, kasnije je shvatio da je pogriješio i ispričao mi se, došao je i on prihvatio me ponovno nazad, rekao je sine znao sam da si glup, ali ovoliko...", našalio se Petreković.

A iza kulisa kruže priče da su se pobjede upečatljivo slavile. "Pa ne smijem reći to sad kako smo slavili... Ovo gledaju djeca, jer uključuje alkohol i golotinju, pa neću tome, makar već jesam", rekao je Lozar.

