Uoči početka nove sezone Masterchefa, razgovarali smo s nekim od prošlosezonskih natjecatelja, koji su za In magazin otkrili što su naučili u ovom popularnom showu te kako je na njih utjecao. Ako ste i vi razmišljali o tome da svoje umijeće kuhanja pokažete pred milijunskom publikom, sada je pravo vrijeme da se prijavite.

Nova TV priprema petu sezonu vašeg omiljenog kulinarskog showa i u potrazi je za novim kandidatima koji će pokazati strast, talent, entuzijazam, motiviranost, otvorenost, želju za novim iskustvima i učenjem te ljubav prema kreiranju novih jela.

''Poručila bi svakome tko razmišlja o prijavi da se zaista i prijavi. Prva stvar definitivno je to ispitivanje nekakvih vlastitih granica. Dakle, izlaženje iz komfor zone i vidjeti do kud ide, kako se snalazite pod pritiskom, a s druge strane jedno iskustvo jednom u životu definitivno i moram reći neprocjenjivo'', govori Ana Antunović.



''Kao što naš žiri voli reći – Masterchef mijenja živote. Moj je svakako promijenio i što se tiče novih prijateljstava i povećao mi je ljubav prema kuhanju. Također osvijestio me da idem u smjeru kuhanja i onome što stvarno želim i što mi je san tako da svakako jedno novo iskustvo. Ne samo za kuhanje nego i da sam sebe podigneš i vidiš koliko si super'', govori Tomislav Marković.

I članovi žirija Melkior Bašić, Stjepan Vukadin i Damir Tomljanović tvrde da su uživali u najpopularnijoj kuhinji u Hrvatskoj te se pritom dobro zabavili i ispred i iza kamera.

''Masterchef je jedan top format, svjetski poznat. To je izuzetno kvalitetna produkcija i svakome je veliko zadovoljstvo biti dio tog projekta. Sigurno ću pamtiti cijeli život najviše radi ljudi. Nije bitna kamera – bitni su i kandidati i ljudi koji su radili, kamermani. Bilo je krasnih emocija. Bilo je jako puno smijeha, bilo je i suza, ali jako puno smijeha i zezanja, to je jedna vrsta života. Mi smo bili jedna velika obitelj tih nekoliko mjeseci koliko smo snimali'', zaključo je Damir Tomljanović, član Masterchef žirija.

Bivši natjecatelji tvrde da su u MasterChefu, osim novih prijateljstava, stekli i nova znanja te pogled na kulinarstvo.

''Definitivno je moj najteži izazov bio jakitori kod Marina Medaka – trančiranje kokoške od vrata do trtice. Jako sam se prepala tog izazova, bilo je to jedno veliko učenje i shvatila sam da se ne treba prepasti prije nego što se uhvatiš samog zadatka'', otkrila je Ana Antunović.



''Najviše sam promijenio kroz Masterchef gledanje prema namirnicama. Dakle, nije poriluk samo poriluk da može ići samo na čušpajz, može ići na medaljone, na 300 različitih načina s različitim tehnikama koje naučiš u Masterchefu i svakako taj pogled prema namirnici je skroz dobar'', rekao je Tomislav Marković.

Vrijeme je da i vi naoštrite svoja osjetila, zapalite svoj borbeni duh, začinite svoje iskustvo i možda postanete novi hrvatski MasterChef! Prijaviti se možete telefonom 060 800 061 ili web upitnikom na novatv.hr/masterchef.

''Definitivno ću pratiti novu sezonu Masterchefa, već sad znam nekoliko ljudi koji su se odlučili prijaviti tako da potičem i njih i sve druge koji razmišljaju o tome i bit ću uzbuđenja pratiti novu sezonu'', dodala je Ana Antunović.



''Svim ambicioznim i kreativnim kuharima stvarno želim da se prijave, probaju i dožive neko novo iskustvo, dobiju jako puno od toga i na kraju krajeva neka im ja budem jedan pod motiva'', poručio je Ivan Temšić.

