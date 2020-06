Uskoro na Novoj TV s emitiranjem započinje nova humoristična serija. ''Konak kod Hilmije'' će vas sigurno nasmijati do suza. Glavne su uloge povjerene Emiru Hadžihafizbegoviću koji glumi vlasnika konaka i Tariku Filipoviću koji se odlično snašao u ulozi njemačkog komandanta Her Šilinga. Naša Ivana Nanut razgovarala je s Tarikom koji joj je otkrio zašto uživa u smijehu, što je sve osmislio za potrebe uloge Her Šilinga, te razmišlja li njegov sin o glumi ili nogometu.

Ako uživate gledajući kultnu humorističnu seriju ''Lud, zbunjen, normalan'', onda nikako ne smijete propustiti uskoro pogledati novu, jednako zabavnu i urnebesno smiješnu seriju na Novoj TV - 'Konak kod Hilmije'.



''Ideja za seriju ''Konak kod Hilmije'' je došla iz ''Lud zbunjen normalan'' gdje je Faruk snimao svoju seriju koju je pisao Izet i onda se to događalo u Sarajevu početkom Drugog svjetskog rata i kao vlasnik konaka hotela bio je Hilmija. To su producenti vidjeli, zaključili da bi to mogla biti zasebna serija i onda je tako krenulo'', objašnjava Tarik Filipović.

Naime 'Konak kod Hilmije', osmislio je i napisao Feđa Isović, isti onaj autor koji je stvorio slavnu obitelj Fazlinović. U glavnim su ulogama Emir Hadžihafizbegović i Tarik Filipović. Tarik glumi njemačkog visokog oficira, komadanta grada Sarajeva Her Šilinga.

''S radošću smo pristupili tome, a kako se serija rasplamsavala tako smo uživali u tome kao rijetko kad - svi glumci, svi statisti'', priča nam Tarik.

''Serija je smještena u vrijeme drugog svjetskog rata u Sarajevo. Počinje dolaskom njemačkih trupa u Sarajevo, ja igram komandanta grada Štumafirera Šilinga koji dolazi i odabere to mjesto jer mu je blizu i spava kod Hilmije, Hilmija ima kćer koja je aktivistica partizanska i osnovna ideja je da je sve sveto i da ništa nije sveto'', priča Tarik.

Her Šilinga ne krasi pretjerana inteligencija, teško shvaća što se događa, a i kada shvati, ništa mu nije jasno. Naš popularni glumac osmislio je do najsitnijih detalja način govora, ponašanje i karakter osebujnog njemačkog oficira.

Humor je danas zaštitni znak lika i djela glumca Tarika Filipovića, koji se za studiranja na zagrebačkom studiju glume prije vidio u dramskom nego satiričkom kazalištu, gdje je na kraju završio.

''Volim se nasmijati jer mislim da je smijeh stvarno lijek za koji ne trebate recept i manjka ga'', smatra Tarik.

Tarik trenutačno radi na tri predstave, a vrijeme izolacije iskoristio je kako bi pogledao sve filmove i serije koje zbog posla nije stizao, a napisao je i jedan filmski scenarij. U domu koji dijeli sa suprugom Lejlom Šehović i djecom, mlađi sin, u šali kaže, kopija je oca te naginje i glumi.

Svakako ne propustite uskoro pogledati novu seriju ''Konak kod Hilmije'' na Novoj TV, a kako Tarik kaže...

''Nakon tri epizode obećavam, nećete moći stati'', zaključio je, pa ga vrijedi poslušati.

