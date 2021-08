Marko Grubnić odbrojava dane do useljenja u svoj novi dom. Potpuno se posvetio uređenju, od rušenja zidova do postavljanja pločica u kupaonici i dizajnu interijera jer želi da sve bude savršeno. U međuvrmenu ipak uhvati vremena za shopping u Milanu gdje se zaputi privatnim zrakoplovom. Za In magazin je otkrio zašto obožava minijaturne skupocjene torbice i čime ga oduševljava maleni Bloom, sin Maje Šuput.

Iako bismo očekivali da ljeto provodi obilazeći luksuzne egzotične destancije, Marko Grubnić ipak ima nešto drugačiju ljetnu shemu - rad na uređenju svojeg novog doma.



''Bavio sam se majstorima, uređenjem, rušenjem zidova, postavljanjem kupaonica, podova. Bio sam spreman da će mi biti to jedno radno ljeto jer na kraju krajeva radim nešto veliko za sebe i uživam u tome bez obzira što sam imao već jedno dva tri puta baš živčani slom, ali to valjda ide uz to, to je sastavni dio toga svega. Čak sam ja i imao tu neku pomoć arhitekata, međutim ja sam jedan od onih klijenata koji sve mora sam, sve mora blagosloviti, na kraju krajeva to je nekako i moj dom, ja zaista želim u tom sudjelovati 100 posto'', objašnja va Marko.



Ipak nije propustio priliku otputovati u inozemstvo i obaviti dobar shopping.



''Jesam, bio sam dva tri puta u Italiji. Čisto malo da si nahranim dušu jer ja sam jednom stilist - zauvijek stilist, stilisti obožavaju shoping, Italija je idealna zemlja za to'', rekao je Marko.



I kad putuje, to radi u velikom stilu pa do Milana ide privatnim zrakoplovom.



''Tako je ispalo, splet sretnih okolnosti, ja inače, da se odmah razumijemo, ne volim baš privatne avione, to samo tako zvuči da ide jako uz mene, ali ja se kao prvo jako bojim aviona, pogotovo ovih malih aviona'', priznaje.



Možda ne voli zrakoplove, no bez ovog modnog dodatka ne može. Velik je obožavatelj skupocjenih torbi.



''Jesam i ne mogu izdvojiti najdražu, to je kao da pitaš majku koje joj je dijete najdraže, to ne postoji. Međutim ja sam tip koji to zaista voli, na neki način sam i kolekcionar, međutim ja se nikada za nijednu stvar ne vežem, tako da ti ja imam i neke stranice na kojima vrlo rado i prodam neke svoje torbe pa kupim nove. Čak sam shvatio da volim te jako male torbe, to mi je kao neki ukras. Znaš kako kažu u narodu ''svaka budala ima svoje veselje'', tako i ja, ali kud ja baš ovo najskuplje, ne znam, ali veseli me to da.'', priznaje.



A veseli ga i druženje s Bloomom, sinom njegove prijateljice Maje Šuput.



''Ja sam jako ponosan na nju. To se valjda vidi i na mom osmijehu, cijela ta priča s Bloomom od početka do dana današnjeg, je jedna lijepa priča i baš ga svi volimo, mazimo, pazimo. To dijete nikad ne plače, svima se smije, on priča, on cijelo vrijeme priča'', objašnjava Marko.



Uz uređenje doma, Marko radi i na pripremi Majinih stajlinga za novu sezonu Supertalenta. Obećava spektakl.



''Gledatelji su nekako od nas već navikli od mene i od Maje, kad je riječ o Supertalentu, da ih malo iznenadimo, šokiramo, ali uvijek su čekali te nedjelje da vide šta će ona imati na sebi, između ostalog. A ja vam pripremam još jdno malo iznenađenje mimo Supertalenta o kojem ne smijem još puno pričati, međutim mogu reći da će sigurno gledatelji Nove TV, evo ja osobno ću im prirpemiti jednu poslasticu.'', kaže Marko.



Čini se da se sve što Marko dotakne pretvara u uspjeh pa ne sumnjamo da će i taj njegov novi tajanstveni pothvat u karijeri dočekati pljesak i lovorike.

