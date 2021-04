Četrnaest mu je godina tek, a već ima 16 prvih mjesta na različitim natjecanjima. On je maleni glazbenik velikog talenta koji je zaljubljen u harmoniku. Nedavno mu je Zaklada Marina Čilića dodijelila stipendiju, a šira javnost upoznala ga je u Supertalentu.

Stipendija koju mu je dodijelio Marin Čilić ovom malenom virtuozu mnogo znači. Bilo je to prilika da upozna svojeg omiljenog tenisača. No to je i potvrda njegova truda i znanja.

Dio novca od stipendije iskoristit će za kupnju nove harmonike. Instrument koji će mu biti potreban kada najesen krene u glazbenu gimnaziju stoji, za obitelj Magdić, velikih 50 tisuća kuna.

''Marin Čilić također je bio oduševljen mnome, mojim uspjesima.

Rekao je da se trudimo, da nikad ne odustajemo. Pričala je voditeljica da sam osvojio sedam pobjeda i onda je on rekao da sam kao Nadal'', ispričao je Stjepan.

Točnije, Stjepan je dosad osvojio 16 prvih mjesta na natjecanjima, od kojih je čak osam puta bio apsolutni pobjednik. A u harmoniku se zaljubio još kao trogodišnjak. Već s pet i pol godina upisao je glazbenu školu u Karlovcu, koju i danas pohađa. Tada još nije znao ni pisati note, no umio je svirati.

Sve to priskrbilo mu je titulu čuda od djeteta.

''Sretan sam što me nazivaju čudom jer se onda osjećam kao da sam popularan, slavan i poseban. Sretan sam što imam dobre rezultate i planiram tako i nastaviti'', kaže.

Ovog malog majstora na harmonici šira javnost imala je priliku upoznati još prije pet godina kada je u Supertalentu osvojio četvrto mjesto.

''To mi je bilo super iskustvo. Puno me ljudi upoznalo, ja sam upoznao puno novih ljudi. Bilo mi je zabavno. Uživao sam u tome'', kaže.

Od tada je, kaže Stjepan, mnogo napredovao. Naučio je svirati nove skladbe, a prsti mu još brže prebiru po harmonici.

''Omiljenu skladbu baš i nemam, ali imam najdražeg kompozitora, a to je Bach zato što ima dosta teške skladbe koje ako se dobro izvedu na harmonici, puno se bodova dobije'', govori Stjepan.

Za to je potrebno mnogo vježbe. Stjepan svira svakodnevno, a uz potporu svojeg profesora Tomislava Krvarića uživa i veliku potporu svoje obitelji. Sada je počeo svirati i klavir, no harmonika je ipak njegova prva ljubav.

''Sviđa mi se zvuk, tipke, basovi, mijeh i zanimljivo mi je to'', jednostavno je objasnio.

Talentirani 14-godišnjak sanja i o Muzičkoj akademiji, nakon koje bi htio biti profesor harmonike. Uzori su mu ruski i ukrajinski harmonikaši. A uz glazbu, posebno voli i sport. Omiljeni nogometni klub mu je Dinamo, čijoj bi momčadi rado i zasvirao.

"Kad već imam talent, onda ga je potrebno iskoristiti da idem dalje", kaže Stjepan.

