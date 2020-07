"Neka noćas dođu svi", Niš mi se ne da", "Ja ne gren" ili pak "Nisi ti jedini na svijetu" - samo su neki od nezaboravnih evergreena poteklih iz pera samozatjanog autora Roberta Pilepića. Upoznajte čovjeka kojem Oliver Dragojević duguje nadimak stari morski vuk.

Stari morski vuk odavno je postao sinonim za Olivera Dragojevića. No, možda niste znali da ovaj nadimak legendarni Splićanin duguje jednom Riječaninu iz čijeg su pera potekli svima dobro znani stihovi...

"Pisano je samo za Olivera, negdje u proljeće 95. godine. Ja sam imaginirajući Olivera, poznavajući njegovu ljubav prema moru, došao do ideje stari morski vuk. Ta pjesma me je dosta obilježila. Nakon što je 'Morski vuk' objavljen, u svakom novinskom članku su Olivera oslovili kao stari morski vuk. Tu sam ga nekako krstio po drugi put", ispričao je Robert Pilepić.

Iako je prvotno zamišljena samo za Olivera, na prijedlog Guida Minea, stari je, snage udružio s mladim morskim vukom Tonijem Cetinskim. Kad se rodila ta ideja, Robert se nalazio na ratištu u Perušiću , pa je njegove stihove za duet morao prilagoditi netko drugi.

"I onda smo dogovorili da Dragan Lukić napravi korekciju teksta za duet . Tako da smo mi smo potpisani kao koautori, ali ja sam smislio stari morski vuk", rekao je Robert.

Kolika je bila Oliverova veličina ne samo kao glazbenika, već kao i čovjeka, shvatio je ovaj samozatajni autor već u prvom telefonskom razgovoru s našom nikad prežaljenom legendom.

"Ja sam tu bio na početku svoje karijere i kao da sad gledam, stojim u Rijeci u svojem kupatilu i zvoni telefon, i mene zove Oliver. Prvi put se u životu čujemo, prije toga se nismo upoznali, i on mene pita koliko je za platiti pjesmu. A ja si mislim, ja bi tebi platio ne znam koliko samo da pjevaš to", prisjetio se autor.

Na Melodijama hrvatskog Jadrana Oliver i Tony s Morskim vukom su osvojili drugu nagradu publike, a već sljedeće godine godine Tony se sa Splitskog Festivala vratio s Grand prixom za pjesmu "Neka noćas dođu svi " čije stihove također potpisuje Robert. U njegovom bogatom opusu s više od 700 pjesama nalazi se i Tonijev "Prah i pepeo", ali i brojne uspješnice Alena Vitasovića poput "Niš mi se ne da" ili "Ja ne gren" za koju je napisao i tekst i glazbu.

"Ima pjesama koje su autobiografske , ali ima pjesama koje nemaju apsolutno nikakve veze sa mnom. Možda o nekim drugim ljudima, ili teška fikcija. Recimo 'Ja ne grem' za Vitasovića , ne sjećam se baš da su me tjerali iz gostione u 5 ujutro. Nisam to proživio. 'Ja samo za te živim, ja samo za te dišem' sa Rišpetom, to je recimo pjesma moja i moje supruge i našeg zajedničkog života", rekao je Pilepić.

Ovom svestranom autoru problem ne predstavlja s klapske se pisme prebaciti u dance ritam. Njegov potpis krije se i iza najvećih hitova nekadašnje megazvijezde Kasandre. "Kazna", " I ve got a felling" ili "Nisi ti jedini na svijetu" njegove su umotvorine.

"Neko je iz ekipe govorio, ne, to bi trebalo promijeniti u ti si jedini na svijetu , ja sam rekao ne, onda ćemo dobiti što smo već milijun puta čuli .Bit će nisi ti jedini na svijetu, i tako je ta pjesma ostala", ispričao je Robert.

Zahvaljujući Robertu za vječnost je ostalo zapisano i kako je kad žene tulumare, ali i da su Grdovići svi ribari... "Taj tekst je u startu radio Nenad Ninčević i on ga nije dovršio. Ja sam napravio ono ribar bio mi je nono, ribar bi mi je stari, Grdovići svi su ribari. To se Mladenu Grdoviću dopalo, i to je onda ostalo", rekao je samozatajni autor.

Robertovi stihovi pjevani su su i na daskama koje život znače. Riječ je o naslovnoj pjesmi u predstavi Karolina Riječka koju je otpjevala Severina. "Uglavnom su bili korišteni tekstovi iz fundusa svjetske književnosti, tako da tu imate Goethea, Sheakspearea i Pilepića, haah. Ja sam bio jedini od tih novih i napisao sam tu naslovnu pjesmu 'Moji jadi' ", rekao je Robert.

Neke njegove pjesme zaživjele su i izvan granica Lijepe Naše... " 'Biži sa mnom mala moja' od Giuliana je snimila jedna slovenska rockabilly grupa, to mi je bilo fora. Onda jedan stariji gospodin je u Poljskoj snimio 'Whisky' i 'Vozačku' , muški izvođač, i sad za 'Whisky' pregovaram sa jednom izvođačicom iz Nizozemske", otkrio je Pilepić.

Najzastupljeniji je autor MIK-a, dobitnik Porina za najbolji album urbane glazbe Putokaza iz 2007., ali i brojnih drugih nagrada i priznanja. Iako mu je svaka njegova pjesma draga na svoj način, za kraj ipak priznaje da mu je ona koju je na ovogodišnjem Splitskom festivalu otpjevao Ibrica Jusić posebno prirasla srcu. Riječ je o pjesmi "Budi čovjek".

"Jer je to moj nekakav životni stav. Stvarno pokušavam tako nekako živjeti da je prva stvar u životu budi čovjek, a nakon toga sve ostalo", zaključio je Robert.

