Radiolog i influencer! Natko Beck sigurno nije jedini doktor kojeg poznajete, no svakako je jedan od rijetkih koji je medicinu iz bolnice preselio na društvene mreže gdje ga prati više od 12 tisuća ljudi. Doktor Beck ondje na jednostavan i simpatičan način objašnjava sve zdravlju i bolesti, a ne libi se čak oradinaciju otvoriti i na plaži. Tko još nije, doktora Becka će upoznati kroz našu iduću priču.

On razbija mitove o medicini, ali i stereotipe o doktorima. Bolnica, posebice djeci, svakako nije najomiljenije mjesto. No, uz radiologa Natka Becka ona sigurno postaje ugodnija pa čak i zabavnija, jer osim što smatra da djeca zaslužuju najveći angažman, voli ih uveseljavati humorom, trikovima i pristupom. I tako dolazak u bolnicu ostaviti u boljem sjećanju:

"Ja radim u dječjoj bolnici zato što volim radit s djecom. Smatram da se jedino u njih isplati ulagati. U odrasle se ne isplati jer svi misle da su pametniji, bolji. Ne mijenjaju navike", ispričao je Natko Beck.

Na posao uvijek dolazi dobre volje, a ono što radi voli raditi. A kako bi neke potaknuo da više brinu o zdravlju, neke da je vrijeme za određeni pregled, ili pak objasnio pojedine medicinske pojmove, doktor Beck u pauzama snima i instagram priče:

Prati ga više od 12 tisuća ljudi koji mu nerijetko šalju i pitanja, a on onda odgovora. Jedna od čestih tema na njegovu profilu je i pretilost, a ona je kod djece posljednjih godina u vrtoglavom porastu:

"Dječja pretilost je ta koja me ponukala da se počnem baviti javnim nastupima. Bude u ambulantu, od njih 10, 3,4 pretilo. Neki i ozbiljno. Od pretile djece drugi postotak ima masnu jetru što znači ozbiljne zdravstvene probleme u budućnosti", objasnio je doktor.

"Roditeljima se isplati objašnjavati na primjeru njihove djece. Puno mi je jednostavnije reagirati na pretilog roditelja i pretilo dijete nego samo na pretilu odraslu osobu. Jednostavnije uspostavimo dijalog koji će onda bit jasniji i njima", dodao je.

Svoj profil ne vodi s puno promišljanja i uljepšavanja. Važnije su, kaže, teme o kojima govori, ali i razbijanje stereotipa o doktorima:

"S jedne strane ljudi imaju da smo postali ex katedra koja od gore diktira, koji smo fah idioti. Imamo strahove, sve to je i u nama. Samo smo pomaknuti u medicinsku sferu. Nama je smrt normalnija, bolest. Mi to trebamo prenijeti narodu i pričati o tome", ispričao je Beck.

Njegov idol je Andrija Štampar. Vjeruje da bi on, da živi u današnje vrijeme, sigurno imao ovakav profil: "On je rekao da moraš bit učitelj narodu. Moraš s njima pričati i educirati ih. To je moj smisao. Medicina mora biti dostupna narodu", objasnio je doktor.

Time se vodio i ovog ljeta kada je odlučio ljudima ponuditi svoje znanje i pregledavati ih na plaži: "Kad radim utrazvuk na plaži nije smisao da će zamijeniti ultrazvuk kod radiologa nego da s tim ljudima porazgovaram, pogledam štitnjaču, nisi zbog toga debeo. Ljudi se vole izvući. Napravim interakciju s ljudima, gdje vide da je zdravlje jednostavnoo, zabavno, dostupno i nije samo sterilno, i za tih zatvorenih uvjeta gdje moraš strepiti. Doktori moraju bit pristupačniji", istaknuo je Beck.

Na njegovu profilu svatko će pronaći nešto za sebe i sigurno s njega otići s osmjehom na licu!

