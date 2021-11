Na ovogodišnjem izdanju izbora za Lice godine i The best model of Croatia 2021. slavili su Sara Sečan, Robert Čeko i Sara Ena Softić. Čime je ova trojka očarala žiri, kako doživljavaju izbore ljepote, što misle o estetskim operacijama te zašto bi svatko trebao iskusiti hod na pisti, saznajte u In magazinu.

U dalmatinskoj metropoli na izboru ljepote titulu Lica godine za 2021. odnijela je mlada Sara Sečan studentica Pravnog fakulteta i ponosna influenserica koju prati na društvenim mrežama više od 40 tisuća ljudi. Iako možda na fotografijama izgleda samouvjereno, odluku o prijavi za sudjelovanje na izboru, ipak nije donijela sama.



" Na nagovor prijatelja, sama vjerojatno nikada ne bi skupila tu hrabrost. I prije sam sam dobivala ponude da se prijavim na neke izbore ali uvijek sam to sve odbijala i ove sam godine rekla već kad sam pri kraju faksa - idem sad. Konkurencija je bila velika osobno meni stvarno lijepe cure tako da sam baš zbog toga neočekivano pobijedila.", priča Sara Sečan, Lice godine 2021.



The best model of Croatia za 2021. postala je Sara Ena Softić - ljubiteljica klasične glazbe ali i strastvena plesačica pole dance-a. Izbori ljepote za nju su mjesta na kojima kako kaže, može iskazati svoj pobjednički duh.



"Konkurencija, natjecanje, taj neki adrenalina, probaš osvojiti lentu i sve je to jedan level up u današnjem svijetu instagrama i tako to.", kaže Sara Ena Softić.



On možda za razliku od kolegica nije aktivan na društvenim mrežama, no sa istim žarom je pobijedio u muškoj konkurenciji za Best model of Coratia i priznaje s čime je osvojio žiri.



"Neočekivano iskustvo i nisam se nikad do sad zamišljao u tom nekom svijetlu. Dosta vremena provodim u sportu i pohvalili su me dosta u vezi izgleda. I možda imam karakterističan look, nisam tipičan model, možda sam i malo viši, a ne znam tako je žiti odlučio oni su vidili nešto nesvakidašnje. Ne znam kako bi drugačije to rekao", kaže Robert Čeko.



No ono što je danas postalo itekako svakodnevno je priča o plastičnim operacijama. Upravo se u modelingu o tome najviše raspravlja, naše dame nemaju ništa protiv odlazaka pod nož.



"Svatko može raditi sa svojim tijelom što želi. Ja osobno na sebi nisam radila ništa ni ti bi. Smatram da za sve to postoji i mjera ali i godine", priča Sara Sečan.



"Ne vidim ništa loše u tome ako je u nekim granicama normale. Recimo ja bi voljela sebi napraviti grudi, plastičnih operacija na sebi nemam, imama samo hijaluron u usnicama i ne mislim ništa loše o tome.", kaže Sara Ena Softić.



S predrasudama se bore i muškarci u modelingu. Iako je ovo posao koji je odavno prestao biti rezerviran samo za žene.



"Ma opušteno, ovo je sve meni jedna velika ajmo reći igra i bez stresa. Samo opušteno i lagano, a sad te neke predrasude, normalno je ima svega kao i svugdje i sad zavisi tko će što odabrat i tko se gdje vidi.", kaže Robert Čeko.



U jednome se svi troje slažu, a to je da iskustvo prijave na izborima ljepote je nezaboravno iskustvo koje preporučuju svima.



"Da se prijave, da vjeruju u sebe i da su čuda moguća", kaže Sara.



"Ja bi svakoj curi predložila da ide na izbor, ako je to zanima i ako je za to - samo go for it", kaže Sara Ena Softić.



"Ako imaš neku želju bez obzira što ti netko drugi kaže treba ići prema tome jer jedan je život i treba ga maksimalno iskoristiti", priča Robert Čeko.

