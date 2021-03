Autor Oliverova hita "Vjerujem u anđele", za koji je nagrađen i Porinom, Nikša Sviličić upravo je objavio naslovnu pjesmu sa svoj nadolazeći kantautorski album prvijenc. Ovaj, inače i sveučilišni profesor, ofromio je i najobrazovaniji hrvatski bend. Zašto su najmlađeg dobitnika nagrade za životno djelo prozvali dalmatinskim Balaševićem te kako mu je pošlo za rukom na prvom albumu ugostiti velikane poput Nene Belana i Tedija Spalata, doznala je Anja Beneta za IN magazin.

Sveučilišnom profesoru s tri fakulteta i tri doktorata koji kao od šale čita tuđe misli za rukom je pošlo vratiti nas i u prošlost. Za taj nevjerojatni podvig Nikša Sviličić ne koristi vremeplov, već stihove i note. Njegov kantautorski album prvijenac "Duži put do doma" najkraći je put do za mnoge zlatnih 80-ih.

''Ono što je bila moja namjera i što smo na neki način postigli tim zvukom jest to da nas vrati u te 80-e, godine bezbrižnosti, tuluma na plaži, pjevanja u dva glasa i svih nekih lijepih stvari za koje mislim da danas nisu više toliko prisutne u životima mladih ljudi, ili se možda varam, ali čini mi se da su naše 80-e bile jako lijepe."

U Sviličićevu pop-rocku obučenom u boje Mediterana, a temeljenom na zvuku dobrih starih akustičnih gitara osjeća se i trag Beatlesa, ali i klasika 60-ih godina. Idealna kombinacija zbog koje je i naslovnu pjesmu s albuma već nagradila i publika i struka.

''Ja sam htio da to bude himna nekom tinejdžerskom dobu, odrastanju kojeg se rado sjećamo i kasnije kad smo malo stariji, kad imamo sjede vlasi'', govori.

Ljubav se dijeljenjem množi, pa je Nikša u spotu za glazbenim instrumentima ugostio prijatelje. Nazvali su se Izolir bend i ne nadajući se postali najobrazovaniji hrvatski bend. Pet njegovih članova može se pohvaliti sa čak sedam fakultetskih diploma i devet doktorata.

''Dakle, Mislav Jelić renomirani je ortoped, Krešimir Škarica renomirani odvjetnik krivičar, Nenad Suvačarov Lipi je renomirani TV producent, Igor Jukić u dva je navrata bio dekan na Kineziološkom fakultetu. Mi se inače privatno družimo i bio sam jako sretan kad su pristali na moj poziv da napravimo bend i da snimimo nekoliko spotova'', kaže Nikša.

Ovaj gitarski virtuoz koji svira čak 15 instrumenata, a ima i apsolutni sluh, jednaku pažnju kao notama posvetio je i stihovima. Sa Splitskog festivala 2017. vratio se s nagradom za najbolje stihove u pjesmi "Jube moja" . Zbog dubokoumnih i emotivnih versa tog Splićanina već su prozvali dalmatinskim Balaševićem.

"Svaka usporedba nekome tko je izdao prvi kantautorski album s nekim tko je velikan stiha kao što je Balašević apsolutno godi, tako i meni. Ja sam slušao njegove pjesme i jedan dio njegove poetike sigurno se preselio i u moje stihove i u moje akorde, tako da to smatram velikim komplimentom", priznaje.

Veliki je kompliment što na Nikišinu albumu prvijencu gostuju i velikani hrvatske glazbe Neno Belan i Tedi Spalato.

"Neno Belan već je snimio alternativnu verziju 'Duži put do doma' i nekako mislim da će to biti hit. Tedi Spalato otpjevat će nam pjesmu 'Terakota', a mislim da je ta pjesma stvorena za njega i da bi se isto tako mogla vrlo lijepo vrtjeti u Dalmaciji i šire'', smatra.

Album koji je Nikša snimio iz vlastitog gušta, bez ikakvih pretenzija da profesorsku katedru zamijeni svjetlima pozornice, toliko se svidio Neni Belanu da je odlučio s Nikšom u duetu nastupiti i na ovogodišnjem Šibenskom festivalu.

Iz Nikšina pera na dan odlaska Đorđa Balaševića potekli su i stihovi pjesme "Obično svratiš krajem žura", koji su oduševili sve ljubitelje lika i djela Panonskog mornara. Nikša je toliko pogodio u srž da su neki čak pomislili da je riječ o nekoj Balaševićevoj, a ne Nikšinoj pjesmi njemu u čast.

"Meni je bilo poluneugodno, pa sam na kraju napisao da je to spjevano na dan kad je otišao On s velikim o, iz čega je bilo evidentno da je to moj neki hommage Balaševiću i to je na kraju imalo strašno puno pregleda. Dobio sam jako puno ideja od ljudi koji su to pročitali da bi bilo jako lijepo da se uglazbi i razmišljam o tome", kaže.

Mi se nadamo da neće ostati samo na razmišljanju jer, kako bi Balašević rekao, samo rijetki nađu rijetke!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.