On je maneken, model, plesač, a odnedavno mu je želja postati i pjevač. Njegovo je ime Robert Bojanić i pozornica je njegova strast. Surađivao je i s Vanjom Rupenom, radio u dalekoj Kini, a više o njemu možete saznati u prilogu IN magazina.

Riđa kosa oduvijek ga je izdvajala iz mnoštva, a kada se prije nekoliko godina modelingom predstavio široj javnosti, ubrzo je dobio nadimak hrvatski princ Harry.



''Ne znam je li to dobro ili loše, ali donijelo mi je dobru promociju. U početku mi je to bilo koma jer su me zezali zbog narančaste kose svakakvim pogrdnim nazivima, ali sam shvatio da je to prirodni dar i sad sam sretan zbog kose'', priča.

Specifičan izgled donio mu je brojne modne angažmane. Uz hrvatska dizajnerska imena za koja je nosio revije, ovaj mladi Porečanin može se pohvaliti i angažmanom u Kini.



''Nisam mislio da ću tako daleko dogurati. To je bilo iznad očekivanja. Tražili su da pustim kosu, da ne idem u teretanu jer vani traže prirodne modele, ne nabildane. To je popularno tu na našem tržištu'', objašnjava.

Ovaj 24-godišnjak za oko je zapeo i Vanji Rupeni, koja ga je upoznala s modnim svijetom u Milanu. U planu je prije dvije godine bio i odlazak u Pariz, ali od toga je Robert odustao.



''Našao sam stalan posao. Sve su manji bili ti honorari i trebao mi je posao jer sam sebe financiram. Moja je obitelj u Poreču, ja sam sam u Zagrebu. Da sad mogu, odmah bih spakirao kofere i krenuo'', priznaje.

I zato se nada da za modno osvajanje Europe nije kasno, baš kao ni za povratak suvremenom plesu. No njegove ambicije ne staju samo na tome.



''Želja mi je snimiti jedan dance-hit. Ovo je vrijeme slično ratu, još i gore. Bilo bi super da se vrati vrijeme dancea kao što je bila Ella, Banfić, Kasandra. Volio bih snimiti da prodrmam ovaj uspavani grad'', priča.

Najbliže ovim željama dosad je Robertova plesna uloga u videospotu Celebrity.



''Oduvijek je to u meni i sad imam veliku želju da se vratim plesu'', kaže.



A nedavno je snimio i spot za pjesmu "Blizu" pjevača Matije Cveka.



''Ja sam njega slušao i prije suradnje. On je budućnost hrvatske glazbe'', siguran je Robert.



I u glazbi i u svijetu mode konkurencija je jaka. Kako kaže Robert, teško je uspjeti. I on je posustao i nakratko odustao od svojih snova, no ubrzo je shvatio kako ne može bez scene i publike.



''Opisao bih se umjetničkim tipom, drugačijim od ostalih. Ne volim biti u masi. U modnom svijetu najvažnije je biti svoj, imati svoj stav i znati reći ne. Nekad treba reći ne'', zaključio je.



Tako razmišljajući, nastavlja hrabro naprijed. Ponovno je prisutan i na društvenim mrežama, a na predrasude i negativne komentare više se nikad ne želi osvrtati i dopuštati da ga povrijede.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.