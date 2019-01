Dijana Kardum i Aleksandra Keresman novinarke su IN magazina.

Dijana Kardum i Aleksandra Keresman dugogodišnje su novinarke na Novoj TV, a rade za IN magazin i već godinama ulaze iza kulisa brojnih uspješnih TV formata. Dok mnogi sanjaju o tome da zavire među produkcijski tim nekog TV showa ili serije, njima je to svakodnevni posao. Vrijeme je da upoznate ove dvije vrijedne djevojke koje su dobile priliku biti dio projekata koje obožavate gledati na malim ekranima.

Dijana, ti već godinama pratiš brojne formate Nove TV. TLZP, Supertalent, Ženim sina, domaće serije… Koliko je zabavno zaviriti iza kulisa najgledanijih formata?

DIJANA: Zaista je zabavno jer imaš pristup onomu što drugi ne vide. Iako u teoriji znaš kako sve izgleda, kad dođeš tamo, uvijek se iznenadiš. Tijekom audicija Supertalenta imala sam priliku vidjeti mnoštvo toga što na kraju npr. nije izašlo na ekranu. Tijekom snimanja prvih epizoda TLZP-a imala sam priliku vidjeti kako se uzimaju odljevi i koliko to zapravo traje. O serijama da i ne govorim, katkad dok sa strane promatram, toliko se uživim da onda počnem ispitivati sve oko sebe kako će se likovi razvijati.

Aleksandra, pratila si Farmu. Je li zanimljivije projekt pratiti preko TV-a ili biti na licu mjesta?

ALEKSANDRA: Meni je zanimljiviji izravni kontakt s natjecateljima i moj backstage pristup showu, koji uvijek skriva najzanimljivije trenutke. Možda najzanimljivije od svega jest upoznati kandidate prije ulaska u show i razgovarati s njima nakon svakog ispadanja, gledati kako se mijenjaju i razvijaju odnosi. Mnogo toga gledatelji, nažalost, ne mogu doživjeti poput nas.

Što ste najzanimljivije doživjele tijekom snimanja?

ALEKSANDRA: Mislim da je gotovo nemoguće prisjetiti se i nabrojiti sve situacije i doživljaje, no ono što mi prvo pada na pamet jest situacija u kojoj su me Irci i Škoti učili svirati gajde pred kamerama (nažalost, bezuspješno), pobjeđivanje straha od visine i penjanje na 15 metara visoku ljuljačku za potrebe snimanja.

DIJANA: Uvijek ima zanimljivih situacija tijekom snimanja. Naravno, kad dođe ovakvo pitanje, teško se sjetiti. Ali, evo, jednom prilikom kad smo se vraćali sa snimanja na Gornjem gradu zaustavili su nas neki turisti koji su s prijateljima igrali igru. I pitali su mene i snimatelja može li ili djevojka koja je bila ondje za potrebe fotografiranja ''zaprositi'' kolegu snimatelja ili će taj njezin prijatelj mene. Na kraju je turist kleknuo ispred mene na prepunom Markovu trgu.

Dijana Kardum (FOTO: Dnevnik.hr)

Jeste li nekada na snimanju dobile neku bračnu ponudu ili možda neki poziv na kavu? U moru kandidata na reality show projektima sigurno imate i neke čudnovate zgode?

ALEKSANDRA: Bračnih ponuda nije bilo, ali poziva na kavu jest. Nerijetko su to simpatični komplimenti ili komentari. Sigurna sam da Dijana možda ima više takvih doživljaja od mene, farmeri su poprilično sramežljivi.

DIJANA: Pa znaju se sugovornici javiti nakon snimanja, ali vjerujem da je to jer smo mi, bez lažne skromnosti, kao ekipa dobri. I snimatelji i mi novinari trudimo se da im snimanje prođe što ugodnije, pa nas poslije toga doživljavaju kao prijatelje.

Žicaju li vas anonimni ljudi koji kreću u reality avanture da im pomognete? Traže li od vas savjete?

ALEKSANDRA: Dogodi se da ljudi na ulici, kada ugledaju mikrofon Nove TV, nerijetko priđu i imaju bezbroj pitanja. Nažalost, brojni se razočaraju kada im kažem da kao novinar nemam mogućnost pomoći im, osim da ih usmjerim na uobičajeni način prijave.

DIJANA: Znaju nas nazvati sa željom da ih snimimo i malo promoviramo. Katkad možemo pomoći, katkad ne. Uglavnom ih tijekom snimanja savjetujemo kako da se drže, kako da sjede ispred kamera i slično. Svjesni smo da mnogi do njih nemaju iskustva u tom području pa nastojimo da svi na kraju budu zadovoljni rezultatom.

Je li lakše raditi sa zvijezdama ili s ''običnim'' ljudima?

ALEKSANDRA: Apsolutno nema pravila. Raditi s ljudima općenito je zahtjevan posao, no ima zvijezda koje vas oduševe svojom energijom i skromnošću, jednako kao što ima običnih ljudi koji ili očekuju više nego što im možete pružiti ili se pak teško opuštaju pred kamerom pa vam se takve priče čine težima. Na kraju dana, svi su samo ljudi, ako im pristupite s pozitivnim stavom i maksimalnim razumijevanjem, sigurno ćete dobiti sve potrebno za odličnu priču.

DIJANA: Kako kad. Nekad se lakše dogovoriti za snimanje s tzv. običnim ljudima, ali na terenu bude lakše sa zvijezdama jer oni imaju više iskustva pred kamerama. No tu uglavnom pravila nema, ovisi i kakav je dan.

Koji je najljepši dio vašeg posla? Volite li više pripremu, snimanje ili montažu? Zašto?

ALEKSANDRA: Upravo i onaj koji je najzahtjevniji, a to je rad s ljudima. Za mene je to doista onaj najljepši dio, toliko vas puta inspiriraju, nasmiju i oduševe ljudi koje, da ne radite ovaj posao, možda nikada ne biste imali priliku upoznati, da je to doista ono što na kraju dana ima najveću vrijednost. Svaka priča i svaki dan drugačiji su i nepredvidivi. Snimanje i montaža, s tim da bih montažu čak stavila na prvo mjesto. U montaži napokon "vidite" svoju priču kako se formira i onda pruža toliko mogućnosti, samo glazbom već dobivate novu dimenziju i atmosferu.

DIJANA: Najdraži dio mi je teren i snimanje, kao, vjerujem, i mnogima. Volim biti među ljudima, razgovarati s njima, naučiš mnogo toga, vidiš neke stvari koje možda nikad ne bi mogao vidjeti i doživjeti. Također, naši kolege snimatelji uvijek dignu raspoloženje. Nakon toga je montaža, a naši montažeri čuda mogu napraviti, čak i kad mislimo da je sve izgubljeno.

Aleksandra Keresman (FOTO: Dnevnik.hr)

Jesu li vaši prijatelji ljubomorni što vam je u poslu dostupno vidjeti sve ono što drugima nije? Traže li od vas da ih vodite na set serije ili u publiku Supertalenta?

DIJANA: Nisu ljubomorni, čak me mnogo i ne pitaju o poslu i svemu tome. Vole katkad znati kako to izgleda kad se snima, ali nemaju previše pitanja. Iako, jednom sam prilikom prijatelju razbila sve iluzije kad sam mu rekla da se većina epizoda serije Zora dubrovačka snima u studiju u Zagrebu, a ne u Dubrovniku.

ALEKSANDRA: Ne znam baš da je itko ljubomoran, ali svakako ih zanima cijeli taj zakulisni svijet, kakve su zvijezde iza kamera, najviše ih veseli ako mogu sa mnom na neke fashion evente ili premijere. Mislim da njima moj posao izgleda jako glamurozno pa ih samim time sve jako intrigira.

