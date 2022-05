Koliko hitova ima Mišo Kovač, teško je izbrojiti. Svojim je pjesmama publiku davno osvojio, a uoči velikog koncerta u Splitu ove nedjelje, prisjetili smo se nekih njegovih najvećih uspješnica. Što o Miši kažu njegovi bliski prijatelji, kći Ivana i kolege glazbenici, pogledajte u prilogu In magazina.

"Samo nas nebo rastavit može" tako je Mišo Kovač nazvao koncert koji će 5.lipnja održati u Splitu i to na Starom placu.

''Pa je spektakl u pripremi, više od koncerta'', najavila je Ivana Kovač.

Da se sprema više od koncerta dobro zna Mišina kći Ivana koja je i sama mnogo puta svjedočila kako izgedaju njegovi susreti s publikom.

''Vraćali smo se iz Istre za Dalmaciju, bila je utakmica, ne znam više koja, stali smo na pumu i bila je Torcida njih 30-ak i on stoji oni svi kleče, on im nešto priča oni svi kleče, dođeš u Lisinski čovik dolazi ljubi mu noge. Otkad sam počela s njim nastupati je stvarno fenomenalan osjećaj, mada je meni žao jer ja najviše volim biti u publici. Ja sam najveći fan Mišin, ali stvarno jesam, mislim ja njega ne gledam kao ćaću, ja njega gledam kao pjevača. On je ljubav, ali baš ljubav'', priča Ivana i dodaje.

''Glas nikad nije digao na mene, uvijek je smiren, smirenim tonom i inače je izrazito smiren, ali ima jako izraženu intuiciju. Znaš što je meni fascinantno? Ljudi dođu na njegove koncerte ne toliko da bi oni njega sad slušali, nego da budu dio toga kad on digne ruke i da onda oni pjevaju, da oni budu jedan veliki zbor. S njegovim koncertima i njegovom publikom ništa se ne može mjeriti. Mene apsolutno ništa ne može fascinirati nakon njegovih koncerata i što sam sve proživjela, a bila sam na milijun koncerata'', priča Ivana.

''Mišo je od samog svog pristupa glazbi fenomen, njegovo shvaćanje glazbe je različito od drugih, tih ranih 60-ih kad je počeo pjevati pjevao je pjesme koje do tada nitko nije pjevao, pjevao je na način koji nitko nije pjevao'', govori Želimir Babogredac.



''Njegove prve singlice su dosezale tada toliki broj da u bivšoj državi nije bilo toliko gramofona koliko je on singlica prodao, to je bio nevjerojatan pomak u diskografiji i sigurno je najtiražniji glazbenik na ovim prostorima. Danas su te brojke i puno, puno veće kad bi se mjerilo u milijunima, to je sigurno više od 20 milijuna, ali danas je to i milijarda i pregleda i streaminga. Kod Miše u mnogim pjesmama ne treba spot, znači njegov doživljaj pjesme je toliko uvjerljiv da kad sklopite oči i slušate ''Ostala si uvijek ista'' i vidite spot i čujete pjesmu. Jako intiman, jako brižan o familiji, brižan o prijateljima jedan drag, veliki čovjek'', priča Želimir.

''Ja sam puno proputovao i Hrvatske i Balkana i Europe, ali Mišu svi vole i lako je šta ga vole nego svi znaju i sve njegove pjesme'', priča Jole.

''Pun je energije, on jedva čeka ovaj koncert. On sad raspravlja tko će kad pjevat, kad će koja pisma. Nije ono da ga nije briga, ali stvarno je pun elana za ovo šta slijedi i ja mislim da će publika bit prezadovoljna kad dođe ovde. 5.6. na ovaj Stari plac iza

mene", govori Aken Nižetić.

A evo što kaže Mišo.

''Ćaća me zvao mišiću, mišu moj mali. Ja na koncertu u Zadru prvom službenom Jugoslavije Vice Vukov, Ana Štefok i ja pitam Vicu - reci mi što da metnem Mate ili Mišo on kaže metni Mišo svi te znaju kao Mišu. U Šibeniku nikad nemoj priznati tko si. Jer ako priznaš tko si, onda si nitko. To je tako, to je grad takav, ali to je za mene najljepši grad na svijetu. Ja sam bio svugdje, ali ne postoji takav ulaz u grad nigdje kao što je u Šibeniku. Pa rodila me mati u Šibeniku, nije u Kongu. Prijatelji se stvaraju u mlađim danima, ja kad dođem u Šibenik ne znam nikog ili je na groblju ili na štapovima. Ja bi svim tim godinama vratio vrijeme, mislim, kad bi to bilo da netko umre pa da shvati di je griješio i to je to. Ja ovako najavim koncert dobra večer moram da kažem da ste svi zaljubljeni u sebe, velika je stvar da moju pjesmu, mene primite k srcu, dođete na koncert jer da nije vas, ne bi bilo ni mene'', priča Mišo i dodaje.

''Ja živim s publikom, 50 posto je moje, 50 posto je njihovo'', zaključio je legendarni pjevač.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.