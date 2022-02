Uoči velike svjetske turneje s legendarnim bendom Whitesnake, Dino Jelusić domaćoj je publici ovih dana predstavio novi singl na hrvatskom jeziku. Ovog ljeta s Whitensakeom će nastupiti na zagrebačkoj Šalati, a prosinac je proveo u Americi. Kako su izgledali njegovi koncerti po Americi s Trans-Siberian Orchestrom, kojih se strogih pravila morao pridržavati te što ga ljuti kad su domaći u mediji u pitanju, otkrio je za In magazin!

Dino Jelusić se nedavno vratio s velike američke turneje s Trans-Siberian Orchestrom, koja je ove godine bila stresnija nego ikad.

''Saznao sam prije leta za Chicago što pjevam na turneji pa sam pjesme naučio u avionu sve je bilo na brzaka, krenula je turneja. Jedini koji su uspjeli odraditi cijelu turneju je TSO jer smo imali nevjerojatnu disciplinu'', kažu.

Discplina i stroga pravila benda obilježila su njegov boravak u Americi.

''Jedino što je bilo dozvoljeno je ako smo htjeli ići u prirodu se družiti tako da sam ja išao na vrh Colorado Springsa s još par članova benda, a ostalo vrijeme si u hotelu'', priča Dino,

Ipak, koncerti su izgledali kao nekad.

''Ljudi su bili gladni svega, svi su se testirali na ulazu i mi smo imali pravilo, maska se nosi svugdje osim kad si na pozornici, čim siđeš s pozornice moraš staviti masku i čekati sa strane, tko hoda bez maske na avion i letiš doma'', priča Dino.

Dino uskoro kreće na svjetsku turneju s legendarnim Whitesnakeom, čiji je odnedavno član, a 2. srpnja s njima stiže i u Zagreb.

''Nema ljepšeg nego svirati doma, ali ne znam hoće li to moći onaj osjećaj kad sam snimao s Animal Driveom na Šalati prije Whitesnakea jer to je bio moj bend, moje pjesme, izlaziš pred domaću publiku, to je to'', kaže Dino.

Ovih dana nagađa se i kako će baš on pjevati na koncertu Parnog Valjka u čast Akija Rahimovskog u zagrebačkoj Areni.

''Ja jesam dobar prijatelj sa svima iz Parnog valjka, ali ja o tome trenutno ništa ne znam tako da ako se to i dogodi ja ću biti spreman ako mogu nešto napraviti za Akija i ekipu iz Valjka, a i ta vijest mora doći službeno do njih da bi vjerovao da je to uopće istina'', govpri Dino.

Ljute ga netočni medijski napisi, neprovjeravanje informacija, ali i to što mnogi pročitaju - samo naslov.

''Ti portali znaju složiti takav clickbait naslov da ljudi koji su ovce u Hrvatskoj i nije me to strah reći, lljudi će vidjeti naslov Dino Jelusic rekao pravu istinu o svom ocu i onda će članak biti Dino Jelusic je rekao da želi svom ocu sretan rođendan, a pola ljudi će reći kako je to mogao reći za svog oca jer su vidjeli taj naslov i onda će ljudi koji su ovce u Hrvatskoj, ponavljam ovce ste, će pomisliti da sam ja kreten'', objasnio je Dino.

A ono što njegove obožavateljice sigurno zanima je - je li srce ovog rockera zauzeto?

''Nikad ne pričam privatno, ja čak i kad sam bio u jako dugoj vezi koja je završila i kad su me spajali s Tarom Thaller ja nisam tad o svom privatnom životu pričao. Kad se budem ženio znat ćete obećajem'', kaže.

A mi jedva čekamo čuti i što novo sprema ovaj talentirani mladić za kojeg s ponosom možemo reći - svjetski, a naše.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



