On je umjetnik u punom smislu riječi. Splićanin Danijel Jaman više je od slikara. Njegove slike, uz to što imaju prepoznatljive žarke boje, mogu i svijetliti, a na sebi imaju različite instalacije koje stvaraju 3D efekt. Koji se detalj provlači kroz gotovo sve njegove slike te kako se uz njega veže ime planetarno poznate glumice Eve Longorije, otkrio je našem Hrvoju Kroli.

Njegovo ime polako, ali sigurno pronalazi mjesto na svjetskoj umjetničkoj sceni. Danijel Jaman sve je osim tipičnog slikara. Taj akademski umjetnik svoj prvi kist uzeo je u ruke još kao dijete.



"Taj moj put je počeo i davno prije zajedno s prvim potezima kista s mojim djedom. On je također slikao, a onda i ja polako s njim, uvodio me u tajne zanata kroz igru. Svaka slika postala je priča za sebe, svaka sljedeća slika na neki se način nastavlja na onu prethodnu, jednostavno kao i život. Sa slikama pratim život", govori slikar Danijel Jaman.



Novi smjer pop arta - tako bi najlakše Danijel opisao svoje radove. Kombiniranje izrazito intenzivnih boja njegov je zaštitni znak, no splitski umjetnik želio je još po nečemu biti poseban. Naime, njegove slike nemaju okvir jer i on je dio slike, a na tu ideju došao je slučajno.



"Kod početaka recimo, kao mladi slikar, kad se slika naslika, da se uokviriti i onda je to doživljaj. Ja sam jednu sliku uokvirio i kad sam došao kući, slučajno sam oštetio okvir i što ću sad, idemo nešto preko toga naslikati. Onda sam vidio da to nije loše, pa sam oslikao i drugu stranu i vidio sam da stvarno sjajno izgleda", objasnio je.



Njegove slike počele su nakon toga doslovno izlaziti iz okvira. No ni tu se nije htio zaustaviti, želio je ići korak dalje te je na svoje slike počeo ugrađivati instalacije, čak i struju, o kojoj se brine električar.



"Bilo je dosta eksperimentiranja jer ovi se leptiri moraju kasnije skinuti, da se mogu jednostavno rastaviti i klijent kada dobije sliku da je može jednostavno sastaviti. Tu su bile različite kombinacije s diodama i različitim bojama svjetlosti - kutova spajanja da to izgleda sve elegantno i fino. Mogu vam jednostavno i pokazati kako to izgleda kada se upali rasvjeta. Eto ga, to je jedan efekt crvenih i plavih LED dioda'', objasnio je.



Danijel želi da vlasnici njegovih slika imaju interakciju s njegovim umjetničkim djelima - opipom nekog 3D predmeta ili pak igranjem svjetlima. No jedan detalj provlači se kroz gotovo svaku umjetnikovu sliku i postao je svojevrsni autorov potpis.



"Motiv bananke koji je narator, pripovijeda na humorističan način osvrtanja kao kritika, satira na svakodnevna događanja i na tematiku same slike", kaže.



Iako Danijelove slike pronalaze domove diljem svijeta, najviše ih je u Americi. Ljubitelji njegova stvaranja su mnogi - od milijunaša do istinskih zaljubljenika u umjetnost koji će za takva djela štedjeti godinama. Dug je popis i poznatih imena čije zidove krase ove slike, no o tome se ne smije govoriti, Danijel nam otkriva ime samo jedne glumice.



"To je Eva Longoria, imam povratne informacije da joj se svidjela, da je bila oduševljena s poklonom, pa sam i ja presretan", otkrio nam je.



Njegov je moto, kaže, pokušati biti sretan i uzimati od života samo ono lijepo, ali i na isti način vraćati drugima.

