Sljedeći put kad pomislite da nešto ne možete, sjetite se ljudi iz naše priče. Oni nisu posustali ni u sljepoći, iako su ostali bez nogu ili im se dijete bori s cerebralnom paralizom. Ne propustite doznati što ih pokreće te kako su od života odlučili uzeti maksimum.

35 mu je godina, no za sebe će reći kako je proslavio dvanaesti rođendan. Upravo je toliko prošlo otkad je jedan skok u more zauvijek promijenio njegov život. Slaven je ostao paraliziran od vrata naniže, no nije klonuo duhom. Odlučio je uzeti sve što mu život pruža. Pronašao se u putovanjima. Prekretnica je bila upravo povratak na Krk, gdje je i stradao.



''Prva stvar kad sam iz bolnice došao na more, prijatelji su rekli - idemo na gliser, pa je bilo prvo putovanje u Sarajevo kad je bilo minus četrnaest'', priča Slaven.



No putovanja po okolnim zemljama i koncertima ovom avanturistu nisu bila dovoljna. Želio je više! Želio i ostvario! Prvo veće putovanje bilo je u Maroko, gdje je u 15 dana prevalio 2500 kilometara. Uslijedio je Jordan i novo pomicanje granica. Odlučio je svladati Monastery, popeo se na vrh i postao prva osoba u invalidskim kolicima kojoj je to uspjelo.



''Ja sam bio svjestan toga da kad dođemo na vrh, još se moramo i vratiti dolje. Svi su počeli slaviti, a mi moramo dolje. Pet i pol sati su me nosili, ali nije bilo tako ekstremno'', priča.



Put u Šri Lanku bio je zamišljen kao odmor, no onda je Slaven ugledao stijenu koja je sve promijenila. A kad su mu rekli kako nema šanse da se popne na nju, rukavica je bila bačena. Posljednje veliko putovanje bila je daleka Australija. Samo put do tamo, 20 sati leta, za Slavena je već neopisivo velik napor, no on svakodnevno izlazi iz zone sigurnosti i pomiče granice. Jer kad je na putu, osjeća se slobodno.



''Prvi put kad mi se dogodila sljepoća imala sam 20 godina, probudila sam se slijepa. Legla normalno i nakon 6 sati sna bila sam slijepa'', priča je Ane Karalić.



Tako je počelo sasvim novo poglavlje Anina života. Poglavlje u kojem joj se vid više puta vraćao i gubio, da bi s njezinih 25 godina bolest prevladala. Obrise okoline i svijeta koji je poznavala potpuno je zamijenila tama.

O ovom rijetkom poremećaju oka malo se zna i liječnici nemaju rješenje. Unatoč tomu Ana je optimistična. Svaki dan smatra darom i veseli se životu, što je i opisala u svojoj knjizi Una Mattina.

''Imam to u sebi da ne stajem što god da se dogodi, bilo pozitivno ili negativno. Uvijek sam nastavila ići dalje'', priča.



Tako Ana i u sljepoći vidi prednosti. Upoznala je bolje sebe i svoje mogućnosti. I dalje želi ostati u svijetu sporta koji toliko voli. Nekad je radila kao trenerica fitnesa, a danas obvezno nekoliko puta tjedno rekreativno odlazi u teretanu.



Sreća nije nešto što dolazi izvana. Ona se ne dobiva preko drugih ljudi, to je stanje uma, stanje duše. Moramo pronaći sreću unutar sebe.



Jednako je nevjerojatna i priča hrvatskog paraolimpijca Tonija Bošnjakovića. Tom sportašu vedrog duha iz zagrebačke Dubrave život se preokrenuo nakon tragedije iz 2014., kada je pao pod vlak i izgubio oba stopala. Taj je događaj njega je izvukao nevjerojatnu snagu.

''Koliko god to bizarno zvučalo, moj je život postao bolji nakon nesreće. Žao mi je čime sam se prije bavio, jednostavno sam tratio bogu dane. Bolje bi bilo da sam volontirao u nekoj udruzi ili radio nešto korisno'', govori Toni Bošnjaković.



Da život nije odlučio ovako odigrati, Toni nikad ne bi probao ni skijaško trčanje. Bio je i biciklist, atletičar trkač, triatlonac, nordijski skijaš i završio kao parabiatlonac. Upisao je već i nastup na Zimskim paraolimpijskim igrama. No ne planira stati na tome.

Kad završi jedan, počinje drugi trening, onaj oko kojeg mu se vrti smisao života. Toni je otac trogodišnjeg Vinka, dječaka s teškoćama u razvoju.



''Ja sam rekao voljet ću ga kakav god bio, kakve god imao probleme i eto, sad nakon tri godine rada napravili smo velike pomake'', priča Toni.

Za njih dvojicu predaja nije opcija, a cerebralna paraliza samo je još jedna prepreka koju planiraju svladati. Zajedno, čak i na snijegu.



''On je apsotluno moja glavna motivacija da budem što bolji. On mi je pokretač i životna energija, i snaga, i uzor, i inspiracija, i mogao bih tako nabrajati do sutra'', zaključio je.



