Proteklog vikenda u našem glavnom gradu održan je Zagreb music fair, sajam glazbene opreme, instrumenata, ploča i ostalog što ima veze s glazbom. Naravno da je ovakvo događanje privuklo i velik broj domaćih glazbenika. Što su Davor Gobac i njegov sin Vili, Mia Dimšić, Remi i ostali pronašli na sajmu, za In Magazin otkriva Julija Bačić Barać.

Zvučnici za 250 tisuća kuna, gramofonske ploče za 10 kn, mnogo glazbene opreme i instrumenata - to je samo dio onog što je protekla tri dana ponudio Zagreb music fair. Najvećem glazbenom sajmu ovog tipa nisu mogli odoljeti glazbenici.

Davor Gobac na sajam je stigao u pratnji sina Vilija, a tata i sin, kao i ostali kolege glazbenici dobro se sjećaju svojih prvih kupljenih albuma.

"Moja prva ploča koju sam kupio je bila još 1975. godine, Buldožer "Pljuni istini u oči", prisjetio se Davor.

"Sjećam se prvog plavog walkmana koji sam dobila, ja mislim za pričest ili tako nešto, sjećam se da sam imala kazetu Letećeg odreda i oni su mi bili prvi koncert na koji sam otišla ikad", sjećanja su Mije Dimšić.

"Mislim da je jedna od mojih prvih kaseta bila Trešnjevački mališani "Pobijedit će ljubav" i moram reći zapravo dugo nisam slušala album s više hitova", priznala je Remi.

Frontmen Kojota Alen Marin na Zagreb music fairu izložio je svjetiljke koje sam izrađuje, i to od kaseta, cd-ova i ploča.

"Ja sam naime vidio na internetu i onda sam išao po tome što sam vidio i nešto malo svoga sam dodao i to je to", pojasnio je Alen.

A ima i onih koji umjesto na opremu i instrumente mnogo više troše na druge stvari.

"Odjeća, to mi je slaba točka trudim se da to bude što jeftinije, ali opet to ispadne više nego što bi trebalo", priznao je Miran Kurspahić.

Glazbenici su razgledali i na sajmu izloženu glazbenu opremu, a priznali su nam i što se dogodi kad tehnika ili oni zakažu na pozornici.

"Znalo mi se dogoditi da se malo pogubim u intonaciji i onda sam znala glumiti da ne radi mikorofon, kao ne čujem se", otkrila je Remi.

"Mene je čak i tresnula dva put struja, a ja umjesto da umrem ja sam živnuo", izjavio je Davor.

"Nama je jednom nestalo struje, ali na cijelom igralištu i u kafiću koji je bio pored, sve je nestalo. Ali sva sreća na zadnjem refrenu pjesme, bilo je to na Krku i onda smo s publikom otpjevali pjesmu do kraja i zapravo je ispalo dosta simpatično, ali da se to dogodi na početku koncerta bilo bi malo nezgodno", zaključila je Mia.

Jedini sajam na kojem ćete sigurno sresti nekog od glazbenika je iza nas. Veselimo se idućem, nadamo se, još većem.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Severina prvi put pokazala tatu, obožavatelji se ne mogu odlučiti je li sličniji njoj ili njezinu sinu +26

Naša bivša misica za rođendan dobila skupocjeni Porsche! Slavila je u društvu poznatih dama, a pjevao joj je Saša Matić +16