Dizajneri, modeli, fotografi, modne ikone, svjetski poznati blogeri, ali i mnogi drugi zasjali su na crvenom tepihu bajkovitog splitskog Perivoja.

''Mogu ti reći ovako javno. Ja mislim da je ovo jedini pravi crveni tepih u Hrvatskoj. I na to sam jako ponosna zato što sam baš ovo dovela u grad Split, zato što je Split grad mode, grad lijepih ljudi, grad lijepih muškaraca, žena, ovi ljudi žive modu'', rekla nam je Gianna Apostolski.

A to su još jednom i dokazali. Na crvenom tepihu pokazali su svoje najbolja izdanja i još jednom pokazali da u gradu pod Marjanom jako dobro prate trendove.



''Jednostavno ima puno sunčanih dana, pa onda ima i puno vrimena za sređivanje, za cvike i tako i možda nam ništa drugo nije preostalo nego da budemo lijepi'', priča Ana Gruica.

Naš glumac i pobjednik Plesa sa zvijezdama uskočio je ovaj put u voditeljsku ulogu na drugim My Fashion Global Awards.



''Po pitanju mode sam ja privatno klošar, oblačim se stvarno u krpe i dronjke, kad se treba srediti znam se srediti, ako ne znam pitam druge, evo jel ok ovo? Ono volim bit opušten i komodan u životu'', rekao nam je Slavko Sobin.

Zaokret u životu napravila je i manekenka Mia Franić.



''To je istina, ja sam manekensku karijeru odlučila ostaviti po strani i posvetiti se u potpunosti pjevanju za što sam uvijek imala afiniteta, pripreme su u tijeku uskoro će biti'', otkrila nam je.



Na velikom modnom događaju, razloga za slavlje imao je Juraj Zigman. Upravo je njemu u ruke otišla glavna nagrada večeri. Dizajner je to čije su kreacije nebrojeno puta oduševile i svjetske zaljubljenike u modu.

''Najsretniji sam što sam je dobio u Splitu. Ja uvijek kažem nije mi do nagrade, ali drago mi bude na kraju, ali prvenstveno zbog toga što je u Splitu'', rekao je Zigman.

Jer za Split ga veže još nešto. Jedan od naših najuspješnijih dizajnera upravo ovdje radi kostimografiju za dvije predstave Aidu i Rigoletto.



''Baš je redatelj rekao , on želi da u jednom trenutku imamo reviju i sad ja gledam pa ne možeš reviju smjestit u rigoletto – Možemo, naravno, u današnje vrijeme, al će bit naravno glamurozno. Drukčije od pristupa Riglolettu do sad'', rekao nam je.

A paralelno nastavlja i suradnje sa svjetskim zvijezdama. Dosada je surađivao s Nicki Minaj, Little Mix, Fergie, a taj će popis iz dana u dan raste.



''Tek sad počinju prave suradnje, to ja stalno govorim. Ovo što sam dosad radio je samo neko zagrijavanje jer je cilj puno veći. Radim to iz gušta'', tvrdi.

Nominacija je bilo pet, a nominiranih puno više. U onoj za najbolje dizajnere ženske mode pobjedu je odnio modni i bračni dvojac Arileo, koji već 17 godina uspješno plovi modnim vodama.

Nagradu za ''Životno postignuće i doprinos modi'' kući je odnijela Tihana Harapin Zalepugin,



''Životno predjelo, nazovimo onda to tako, to je jedno veliko priznanje uopće u mom poslu, i mom trudu da od manekenstva napravim jedan vrlo cijenjen i posao koji je potreban svakoj ženi. Drago mi je da su prepoznali taj moj trud da stvaram mlade dame i da se ne kaže ona manekenka, nego uu wow ona je bila manekenka. Trudila sam se i trudit ću se još nije ovo kraj'', zaključila je Tihana.

O svim dobitnicima glasao je žiri koji nije imao nimalo jednostavan zadatak jer je konkurencija bila prilično jaka.



''S jedne strane velika čast, a s druge teško jer trebaš glasati za neke koji su ti dragi, a dragi su ti svi, treba to izuzeti i za jedne glasati'', rekla je Zvnočica Vučković.

No na kraju su ipak svi s osmijehom na licu otišli kući.

