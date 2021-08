U gradu podno Marjana održan je prvi izbor za Miss Supranational Splitsko-dalmatinske županije, pod vodstvom poduzetnika iz Križevaca, koji je podario novo ruho izboru Miss Supranational. Tko je misica koja će predstavljati Dalmaciju na finalnom izboru te tko je sjedio u ocjenjivačkom žiriju, saznajte u videu In magazina.

Ivona Vuković osvojila je simpatije stručnog ocjenjivačkog žirija i postala prva pobjednica izbora za Miss Supranational Splitsko- dalmatinske županije, čiju licenciju odnedavno ima križevački poduzetnik Tomislav Košić koji se potrudio prirediti u Splitu večer za pamćenje.



"Tu smo prvo krenuli kao pokrovitelji, sponzori i onda se ponudilo da radimo regionalni izbor i onda smo i to odradili. Onda nam se slučajno ponudilo da možemo preuzeti i licencu za Hrvatsku. Miss Supranational Hrvatske za Miss Surpanational svijeta'', govori Tomisav Košić, poduzetnik "Servis Košić d.o.o." i vlasnik licence "Miss Supranational Hrvatske".



Tomislav naglašava kako za uspjeh u nečemu uvelike pridonosi i dobar tim s kojim se okružiš. Napominje, upornost i marljiv rad daju uvijek rezultat.



A svjetla reflektora bila su upućena i u Jasmina Stavrosa koji je svojim hitovima atmosferu podigao do vrhunca, iako mu se dogodila nezgoda samo dva dana prije nastupa.



"U ponedjeljak sam slomio nogu, jučer su mi stavili longetu i strašno me boli, ali nisam htio otkazati'', zaključio je.



Brojna poznata lica našla su se u ulogama žirija i oni su točno znali što se očekuje od kandidatkinja.



"Meni je jako jako važno da osim ljepote ima osobnost i ima tu prezenciju. Kad dođe na scenu da je se vidi jer čim je ona nevidljiva gotovo je'', kaže Almira Osmanović.



Muški glas iz stručnog ocjenjivačkog žirija, među ostalim davao je i po mnogima najpoželjniji neženja u Hrvatskoj Ivan Pažanin, koji nam otkriva na što obraća pozornost kada je u pitanju njegov idealan tip djevojke.



"Stas, karizma, osobnost, nekakav presonaliti koji te veže uz to sve, tebe kao tebe, čovjeka. Bit je kako gledaš druge osobe", kaže Pažanin.



Bivša Miss Hrvatske Maja Cvjetković, na izbor je stigla u posebnom društvo za koje kaže da joj je najdraže, riječ je o njezinoj kćerci.



Izbor za miss Supranational Splitsko - dalmatinske županije je završio, no regionalni izbori se nastavljaju, a za sve djevojke koje su zainteresirane evo razloga zbog čega se prijaviti na izbor.



"Preporučila bih svima zato šta je baš lijepo iskusto", kaže Ema Radujkov, Prva pratilja.



"Ekipa bude super i cure su odlične, atmosfera je ležerna, jako zabavno. Ko voli zabavu i voli u poznavat nove ljude i ne srami mislim da je super", objasnila je Antea Klepo, Druga pratilja.



