Splitska dizajnerica Monika Sablić slavi 10. obljetnicu od osnutka vlastitog brenda. U slavljeničkoj kampanji uz nju su bila i njezina dugogodišnja zaštitna lica. Kako to da su Iva Šarić i Iris Rajčić odlučile nedugo nakon trudnoće stati pred fotoobjektiv, kako Fani Čapalija uživa u ljetnim danima te kakav je zaokret u životu napravila Renata Sopek, pogledajte u videu.

Tjedni mode, samostalne revije i više od 30 kampanja za nove kolekcije, sve je to zaokruženo u slavljeničku 10. obljetnicu Monikina modnog carstva.



"10 godina je tako brzo prošlo i danas mi je srce puno, sve su mi curke došle. Iva Šarić iz Zagreba, Renata Sopek, naša predivna Fani Čapalija, evergreen naš, Iris Rajčić ovo je prvo snimanje nakon poroda, a isto tako i Ivi Šarić. Zadovoljna sam jer su me ispoštovale i što su došle. Srce mi je puno i to valjda znači da ja nešto vrijedim", govori Monika.



Naglašavanje i slavljenje ženske ljepote Moniki je uvijek bilo na prvom mjestu. Upravo je svojim kreacijama voljela napominjati kako je svaka žena lijepa na svoj način. To nastavlja raditi i u ovoj slavljeničkoj kolekciji, u kojoj prevladavaju bijela i zlatna boja, uz zaigrane ljetne šare. Desetljeće pri samom vrhu modnog svijeta, ističe splitska dizajnerica, ne bi bilo moguće proživjeti bez potpore obitelji.



"Obitelj, moj suprug, sin Andrej i kći Mali, mnogo im hvala i naravno mojoj široj obitelji i prijateljima i prijateljicama. Nevjerojatno kako je prošlo 10 godina, ja sama ne vjerujem", kaže Monika.



Monika je u svojoj modnoj bajci surađivala s većinom poznatih dama koje se uvijek rado odazovu njezinim pozivima. Tako je i ovoga puta bilo s Iris Rajčić. Iako je rodila prije samo četiri mjeseca, Iris izgleda besprijekorno.



"Beba je super, stvarno moram reći da je Elizabet bila beba koja je spavala i jela, a on je - ma nemam riječi. Ne znam što znači kad kažu neke majke drndanje po sobi, pa spavaj, spavaj, pa duda, ništa. Nekad ne znam ni jesam li ga podojila'', smije se Iris.



I tata Marko uvijek uskoči kad treba pomoć.



"Neće sad, ne znam, mijenjati pelene, ali će ga nahraniti, uzet će Elizabet, otići će s njom dva sata u park, igrat će se s njom. Ma stvarno nemam riječi", hvali Iris svog supruga.



Ali riječi nestanu kada se pita o svadbenim zvonima koje su Marko i Iris najavljivali nakon rođenja sinčića.



"Cat, cat, cat, nek' ostane mala tajna'', sa smiješkom govori Iris.



Svadbena se zvona možda još ne čuju, ali zato Iva Šarić dijeli s Iris slatke majčinske brige. Prije tri mjeseca i ona je ponovno postala majka.



"Kad sam nosila njezinu prvu reviju, bila sam trudna sa svojim prvim sinom i otad sam doslovno u tom nekom dječjem elementu. Beba uvijek donese neki novi život i veselje. Mogu reći da je zaista super beba i da uživam s njim i sretna sam, to je najvažnije", kaže Iva.



Sreću ne skriva ni Fani Čapalija, koja je još jednom pokazala zbog čega glasi za jednu od najljepših Hrvatica, a Monikin se poziv, kaže, ne odbija.



"Što je htjela, to joj se i ostvarilo. I neka, ja joj želim još veći uspjeh u sljedećih 10 godina", kaže Fani.



Iz Zagreba ravno u Monikine kreacije uskočila je i Renata Sopek, koja je nedavno napravila velike životne promjene.



"Napravila sam totalni zaokret u karijeri, sad sam stručni specijalist u odnosima s javnošću, asistent sam, predajem na fakultetu. Nešto sasvim novo, ali u biti dugo priželjkivano i baš guštam. Naravno, imam ovakve izlete tu i tamo što se tiče mode. Napravimo nekada dobra snimanja, baš uživam", priča Renata Sopek.



Uživa Renata i u dugogodišnjoj vezi sa Sergejom, za kojeg kaže da je muškarac njezina života. Iako su u vremenu izolacije mnoge veze stavljene na kušnju, to kod njih nije bio slučaj.



"Sve je super, sve je OK. 15 godina smo zajedno, samo ću ti to reći. Zapravo je sve super, sve se nekako lijepo posložilo. Baš sam zadovoljna svojim životom i ljudima koji su u njemu", zaključila je Renata Sopek.



I Monika se okružila osobama koje voli i poštuje, a mi ćemo upravo ovu modnu priču završiti željama koje su joj upućene povodom velike obljetnice, a sve ih možete vidjeti u našem videu!



