Prošlo je nešto više od godinu dana otkad nas je napustio Rajko Dujmić. ''U sjećanje na Rajka'' okupili su se u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu prijatelji, kolege i suradnici preranog preminulog skladatelja. Bili su ondje i Rajkov sin Tin te supruga Snježana. Vrlo emotivno o Rajku govorila su poznata imena s naše glazbene scene.

"Nije istina da vrijeme liječi rane. Vrijeme ti samo pomaže da se naučiš živjeti dalje", rekla je udovica Rajka Dujmića na koncertu "U sjećanje na Rajka Dujmića". "33 godine dijelili smo sve. I dobro i loše, i njegove uspjehe i pobjede i padove i strahove, ljutnje, tuge, veselja... Sve. Jako fali", dodaje Snježana Dujmić.

Rajko Dujmić nedostaje supruzi, sinu i prijateljima, ali i našoj glazbenoj sceni, koja je ostala bez njegove glazbene genijalnosti. "Toliko pjesama da netko napiše ja ne znam kako bi to nazvala, da li je to samo dar ili je to nešto više", rekla je Jasna Zlokić. "Svaku pjesmu je radio kao da mu je najbolja, naiskrenije je pristupao pa makar mu bila najbanalnija", kaže Vladimir Kočiš Zec. "Njegov najveći uspjeh je što je našao put to publike. Do njihovih srca", zaključila je Snježana Dujmić.

U Hrvatskom glazbenom zavodu nešto više od godinu dana nakon njegove prerane smrti "U sjećanje na Rajka" okupili su se brojni glazbenici. Svi oni sjećaju ga se kao čovjeka s osmijehom. "Rajko je bio jedno dijete s ozbiljnom dušom, dječje, ali vrlo ozbiljnom emocijom", kaže pjevačica Jasna Zlokić. "Hiperaktivan, dječak", dodala je Josipa Lisac. "Vrlo jedna pozitivna osoba, veselog karaktera i vrlo dobar skladatelj i čast mi je da sam bio njegov prijatelj", istaknuo je glazbenik Dražen Žanko.

Dirljivim govorima suradnici i prijatelji prisjetili su se anegdota, a posebno emotivno bilo je slušati njegove pjesme. "Čim su počeli ovi pjevati jako mi je bilo teško, zato što nismo mu pažnje poklonili dovoljno, ovo je jedan pokušaj da se to ispravi, ali meni to je sve prekratko", rekla je Josipa Lisac. "Prije svega čovjeka vrati u neko doba kad si bio puno mlađi, kreativan, snažan. Pogotovo kad vidite da ste utkani i iskreno svaki od nas je dao dio svog bića i možda je to zato rezultiralo takvim uspjehom pjesama kod publike", kazao je Vladimir Kočiš Zec.

Najteže se s Rajkovim odlaskom nose njegov sin Filip i supruga Snježana. "Najteže mi je navečer i noći su mi nekako, budim se često, ali dobro sad već malo bolje, loviš nekako ritam, ali stalno se nešto dogodi gdje ti se otvori ponovno ta rana. Kad se nekada dogodi da čujem glas njegov na televizji onda se stresem kao da e netko na 220V stisnuo", rekla je Snježana.

Preminuo je u kolovozu prošle godine, tri dana prije 66. rođendana, a iza sebe je ostavio više od 700 pjesama i velik broj bezvremenskih hitova. "Za dobra stara vremena, Milena, Najdraže moje, E moj Saša", priča Josipa Lisac. "Ponosan sam što sam bio dio toga i što sam na neki način uspio pratiti njegu genijalnost", naglasio je Kočiš Zec. "Stvarno nema nekoga koga nije Rajkova pjesma neka dotakla, ali stvarno mislim da ne postoji", zaključila je njegova udovica.

Jer Rajko je zaista skladao točno onako kako je publika to željela. Zato njegove pjesme nemaju rok trajanja.

