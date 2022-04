Vašu omiljenu seriju Kumovi od sljedećeg tjedna će pojačati i lik Vedrane koju glumi Jagoda Kumrić. Ova simpatična 30-godišnja Splićanka za In magazin je otkrila kako se pripremala za ulogu, zašto samu sebe živcira kada se gleda na TV-u te koliko joj je troipolgodišnja kći Nastasja promijenila život.

''Vedrana će poremetiti sve. Vedrana je jedna osebujna mlada dama otvorenih pogleda na svijet ja bih rekla. Ona je alternativna, živjela je u Zaglavama i u nekom trenutku se otišla pronaći i bila je u Južnoj Americi četiri godine. Osim što je duhovno radila na sebi ona je radila i na tijelu pa je smršavila nekih 20 kila što je šok za sve u Zaglavama. Vedrana je Milicina sestra s kojom se ne slaže baš, ali ostalo ćemo ostaviti gledateljima da prosude.'', priča Jagoda Kumrić koja glumi Vedranu.

Jagoda s Novom TV surađuje više od 10 godina i mnogi je se sjećaju iz serija ''Larin izbor", "Kud puklo da puklo" i "Drugo ime ljubavi", a kaže kako je lik Vedrane potpuno drugačiji od svih koje je dosad imala priliku utjeloviti.

''Uvijek je to velika razlika od onog što piše do onog što se prikaže na ekranu. Ja kad pročitam tekst, kad vidim, mogu otprilike imati u glavi što ću ja izvući iz sebe, što ću dodati i što ću izvući iz nekog drugog tako da miksanjem svega nastane taj lik koji je prikazan'', govori Jagoda,

Otkrila nam je i kako samu sebe doživljava na ekranu.

''Ja volim pogledati jer onda znam gdje sam pretjerala, gdje nisam, iako ja samu sebe nerviram kad se gledam, najviše se nerviram kad se čujem, ali dobro, šta sad, moram vidjeti da znam gdje ću smanjiti, a gdje povećati'', govori Jagoda.

Rekla je i da je atmosfera na snimanju sjajna.

''Svi su Dalmatinci tako da je to nekako lakše. Mi smo jednostavni ljudi. Tu je puno šale, zezancije, ali ozbiljno odradimo ovaj dio posla koji trebamo odraditi i pomažemo si međusobno što je jako dobro'', kaže.

A u seriji Kumovi prvi put ima priliku surađivati s jednom od najvažnijih osoba u svojem životu.

''Uršula je moja najbolja prijateljica i kuma mojoj kćeri tako da ako mi se nešto dogodi ona ide s njom, ne znam koliko sam to dobro izabrala…, ali dobro. Ovo je naš prvi zajednički projekt ikad, ne samo na Novoj TV. Osim ispitnih produkcija mi nikad ništa nismo zajedno radile osim pjesmu za TBF za što smo dobili nagradu'', kaže Jagoda.

Jagoda je 2018. rodila kćer Nastasju koja joj je, kaže, pravilno složila životne prioritete.

''Promijenila mi je život apsolutno u svakom smislu. Prvo me malo smirila, to je jedna stvar. Drugo što mi je ukazala na jedan životni fokus i ja se sad ne rasipam više bezveze, nego imam nekakav fokus, treba nešto stvoriti, treba joj nešto ostaviti, mora imati nekakvu stabilnost i životnu i emotivnu i duhovnu…'', priča Jagoda.

Kći ju je posljednji put na televiziji vidjela prije dvije godine, kada je bila mala.

''Reagira kad vidi Uršulu, moje prijatelje i kolege koji dolaze kod nas doma, koje sad već poznaje, onda reagira i kao kuži, aha, oni sad tu glume i to je nekakav posao kao. Još joj je to malo apstraktno, ali bit će OK'', otkriva Jagoda.

Vjerujemo da će Jagoda i njezina Nastasja u ponedjeljak zajedno gledati seriju Kumovi koju možete pratiti na Novoj TV od ponedjeljka do petka nakon Dnevnika.

